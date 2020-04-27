ضبط 5 أطنان بوظة فاسدة بالعسيرات فى سوهاج

تمكنت حملة أمنية ضمت مراقبة الأغذية ومجلس مدينة المنشاه والوحدة المحلية بالعسيرات وضباط المباحث الجنائية بسوهاج ، من ضبط 5 أطنان بوظة غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وبداخلها ذباب.

وقال محمد حسن على مراقب عام الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج أن الحملة استهدفت العسيرات التابعة لمركز المنشاة جنوب المحافظة، والتى تعتبر مصدر تصنيع مشروب البوظة فى سوهاج

وأوضح مدير إدارة مراقبة الأغذية فى تصريح خاص، انه بعد ورود معلومات لمديرية الصحة أفادت بتجهيز وتصنيع البوظة اثناء عمل التقصي والتحري اللازم لحالات التسمم الغذائي بقريه الصلعا إثر تناول مشروب البوظة.

واشارًا إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط كميه من مشروب البوظه تزن حوالي خمسه طن معبأه داخل براميل بلاستيك زرقاء اللون تخص الصبغات والمواد الكيماويه وايضا مصنعه داخل اوعيه الالومنيوم الردئ وبفحصها ظاهريا تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود ذباب متساقط بداخلها وفي حاله تخمر وتنبعث منها رائحة كريهه ومصنعه في اماكن غير مرخصه وغير مستوفاه لادني الشروط الصحيه الواجب توافرها وتعتبر مجهوله المصدر.

وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر ضبط للكميات رقم 1069 لسنه 2020 جنح مركز شرطه العسيرات وجاري العرض علي مقام النيابه العامه .