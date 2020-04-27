AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 5 أطنان بوظة فاسدة بالعسيرات فى سوهاج

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:46 ص
صدى البلد
Advertisements
خالد رياض
تمكنت حملة أمنية ضمت مراقبة الأغذية ومجلس مدينة المنشاه والوحدة المحلية بالعسيرات وضباط المباحث الجنائية بسوهاج، من ضبط 5 أطنان بوظة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وبداخلها ذباب.

 وقال محمد حسن على مراقب عام الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج أن الحملة استهدفت العسيرات التابعة لمركز المنشاة جنوب المحافظة، والتى تعتبر مصدر تصنيع مشروب البوظة فى سوهاج

وأوضح مدير إدارة مراقبة الأغذية فى تصريح خاص، انه بعد ورود معلومات لمديرية الصحة أفادت  بتجهيز وتصنيع البوظة اثناء عمل التقصي والتحري اللازم لحالات التسمم الغذائي بقريه الصلعا إثر تناول مشروب البوظة.

واشارًا إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط كميه من مشروب البوظه تزن حوالي خمسه طن معبأه داخل براميل بلاستيك زرقاء اللون تخص الصبغات والمواد الكيماويه وايضا مصنعه داخل اوعيه الالومنيوم الردئ وبفحصها ظاهريا تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود ذباب متساقط بداخلها وفي حاله تخمر وتنبعث منها رائحة كريهه ومصنعه في اماكن غير مرخصه وغير مستوفاه لادني الشروط الصحيه الواجب توافرها وتعتبر مجهوله المصدر.

  وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر ضبط للكميات رقم 1069 لسنه 2020 جنح مركز شرطه العسيرات وجاري العرض علي مقام النيابه العامه  .

ضبط 5 أطنان بوظة فاسدة بالعسيرات فى سوهاج
ضبط 5 أطنان بوظة فاسدة بالعسيرات فى سوهاج
ضبط 5 أطنان بوظة فاسدة بالعسيرات فى سوهاج
ضبط 5 أطنان بوظة فاسدة بالعسيرات فى سوهاج
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إعدام 7 أطنان مواد غذائية ولحوم وأسماك غير صالحة بالبحيرة

ضبط 4 أطنان مخللات غير صالحة للاستهلاك بالعاشر من رمضان..صور

القبض على 3 بائعي بوظة في واقعة تسمم 16 شخصا بسوهاج

ترشيحاتنا

أمريكية تكتشف رسالة وداع مؤلمة من زوجها بعد وفاته بسبب كورونا

مدير تعاقدات الاهلي السابق: صالح جمعة يقترب من الزمالك فى الميركاتو الصيفي

أطباء بريطانيا يحذرون: كورونا يصيب الأطفال بأعداد كبيرة

بعد إقرار البرلمان للقانون .. زيادة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أول يوليو

عذر يبيح لك الفطر في رمضان.. انتشر بهذا العصر ولا يعرفه كثيرون

شرح كيفية غسل الجنابة الصحيح في 10 خطوات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كانت مسئولة عن رعايتها.. سارقة بلا رحمة تستولي على مقتنيات مسنة أثناء صراعها مع كورونا

بعد ارتدائه قناع واق لساعات.. سائق يفقد الوعي أثناء القيادة ويتعرض لحادث

بإطلالة غير تقليدية.. ريهام حجاج تخطف الأنظار في أحدث ظهور