بتكلفة 300 مليون جنيه.. صوامع عرب العليقات تدخل الخدمة.. تعمل إلكترونيا بطاقة 65 ألف طن.. صور

يعد مشروع صوامع الغلال بمدينة الخانكة من أهم المشروعات القومية التى يتم تنفيذها على أرض القليوبية بمنطقة عرب العليقات بمركز الخانكة، ويتكون من 18 صومعة.





ويقام المشروع لخدمة أهالى محافظة القليوبية ومحافظات الدلتا، وذلك للاستفادة من تخزين وتشوين محصول القمح بعيدا عن الشون الترابية التى أصبحت سيئة الاستخدام.





من ناحية أخرى، شهد موسم حصاد القمح لعام 2020 بالقليوبية دخول الصوامع الخدمة لاستقبال محاصيل المزراعين بعد تشغيلها تجريبيا بطاقة تخزينية 65 ألف طن مرحلة أولى من إجمالى 90 ألف طن، حيث تتكون الصومعة الواحدة من 18 خلية بدء العمل في 13 منها.





المشروع يعد الأكبر بين صوامع الغلال ويقع بمنطقة عرب العليقات بالخانكة بتكلفة 300 مليون جنيه ويعد نقلة وطفرة تنموية على أرض المحافظة.





يدار المشروع بأحدث تكنولوجيا تنقية الأقماح والحفاظ عليها عن طريق غرفة تحكم مركزية ويهدف للقضاء على الشون الترابية التى كانت تهدر نسبة كبيرة من المحصول على مدار العام.





من جانبه، قال عربي عبد الحليم، وكيل وزارة التموين القليوبية، إن مشروع صوامع الغلال بالخانكة يعد إضافة جديدة للمشروعات العملاقة التى شهدتها المحافظة فى الفترة الأخيرة ونقلة نوعية فى مجال تخزين الحبوب والأكبر على مستوى الجمهورية وساعد على استيعاب كميات كبيرة من محصول القمح، كما أنهى مشاكل الشون الترابية وسوء تخزين القمح خاصة.





وأضاف عربي عبد الحليم أن المشروع يتكون من 18 خلية لكل صومعة لتخزين الغلال بسعة إجمالية للمشروع تبلغ 90 ألف طن غلال للموسم بتكلفة إجمالية 300 مليون جنيه وتستوعب الواحدة منها 5000 طن قمح، كما يشتمل المشروع على وحدة تحكم إلكترونية لإدارته بالكامل بأحدث أساليب التقنية والتكنولوجيا الحديثة دون تدخل بشرى فى نظام الشحن والتفريغ.



وأوضح أن المشروع يضم وحدة تحكم مركزية إلى جانب مد خط سكة حديد للمشروع، مشيرا إلى أن عملية الشحن والتفريغ أوتوماتيكية بعد مد خط السكة الحديد للمشروع، كما يجرى الانتهاء من منطقة انتظار وتفريغ الشاحنات.





وأكد عربى أن الصوامع الجديدة معدنية ومحكمة الغلق وغير قابلة للصدأ وعاكسة للحرارة ولا تتأثر بالعوامل الجوية، ويتم استلام ووزن شاحنة القمح المراد تفريغها في الصوامع بميزان إلكتروني وإرسال عينات للمعامل المختصة للتأكد من خلوها من الحشرات والفطريات والشوائب، لافتا إلى أن المشروع ساعد في توفير فرص عمل للعديد من الفنيين وأصحاب المهن وفتح أبواب رزق لهم.