توريد 101432 طن قمح لصوامع وشون الشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع وكيلة وزارة التموين سير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة، والبالغ عددها 52 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة تكفي لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام.





وأكد المحافظ، أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لجميع الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

وقال محافظ الشرقية، إن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم بلغت 101432 طنا و960 كيلو قمح.

وأضاف أن توريد اليوم من الأقماح بلغ 31544 ألف طن و551 كيلو قمح وتم حصاد 116796 ألف فدان حتى الآن.

وأوضح المحافظ، أن إجمالى المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية 417 ألفا و822 فدانا.