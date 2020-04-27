700 جنيه.. الزراعة تعلن سعر إردب القمح | وتحصيل مستحقات المزارعين خلال يومين

قال المتحدث باسم وزارة الزراعة، الدكتور محمد القرش، إنه تم رفع أقصى درجات العمل القصوى للتوسع فى زيادة المعروض فى منافذ البيع المختلفة وتوفير السلع الغذائية، لافتًا إلى أن السوق عرض وطلب وكلما كان المنتج متوفرا كانت أسعار المنتجات قليلة.









وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، فى لقا خاص ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أنه تم التعاقد مع صغار المزارعين لتسويق منتجاتهم، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة متبنية خطة للزراعة التعاقدية مع المزارعين لتوفير السلع.









وتابع أن هناك أكثر من 6 آلاف جمعية فى مختلف محافظات الجمهورية ومن الممكن توفير منافذ بيع فى كل جمعية زراعية منها، بالإضافة إلى أنه تم تخصيص أكثر من 400 منفذ لبيع السلع للمواطنين خلال شهر رمضان.





وأوضح أن الوزارة تقد للمزارعين الدعم وتعمل على تسويق منتاجتهم وتوفير أفضل سعر لهم، مضيفًا أن مساحة زراعةا لقمح هذا العام زادت بمساحة 200 ألف فدان ومن المتوقع أن يتم حصاد 9 ملايين طن قمح فى موسم الحصاد.





ونوه إلى أنه تم تحديد سعر الإردب إلى 700 جنيه، مؤكدًا أن الحكومة عملت على زيادة سعر القمح عن العام الماضى لتشجيع المزارعين على زراعة القمح.





مشيرًا إلى أنه يتم تحصيل المستحقات المالية خلال 48 ساعة فقط من التوريد.