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رياضة

مانشيستر سيتي يسعي للتعاقد مع مدافع يوفينتوس

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:42 ص
صدى البلد
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عمر سلامة

عاد مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا للاهتمام بهدفه القديم ومحاولة ضمه لمانشستر سيتي.

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن المدرب الإسباني برى أن ضعف دفاعه هو من أبعده عن منافسة ليفربول هذا الموسم قبل التوقف.

ويرغب جوارديولا في التعاقد مع مدافع يوفنتوس ليوناردو بونوتشي، كحل قصير الأمد لدفاعه الهش في الموسم المقبل.

بونوتشي البالغ من العمر 33 عاما، كان من أهداف جوارديولا عند توليه تدريب السيتي، كونه قادر على تطبيق أسلوب المدرب الإسباني بالخروج بالكرة من الخلف.

ولا يبدو يوفنتوس مستعدا للتفريط في نائب القائد في الفريق، خاصة بعد تجديد عقده مع النادي في شهر نوفمبر الماضي.

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