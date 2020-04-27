مصر تسجل 215 حالة إصابة جديدة بكورونا.. وبوريس جونسون يتولى مهام منصبه رسميًا بعد شفائه من الفيروس.. أبرز اهتمامات الصحف السعودية

مصر: نتبع خطة رئيسية لمواجهة كورونا

التحالف العربي يدعو لعودة الأوضاع في عدن لسابق وضعها

مقتل مدنيين بقصف إسرائيلي استهدف ريف دمشق

الأردن يمدد تعطيل الوزارات حتى نهاية رمضان





سلطت الصحف السعودية، الصادرة، صباح اليوم الاثنين، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "سبق" إن وزارة الصحة المصرية، أعلنت تسجيل 215 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و10 حالات وفاة، فضلا عن شفاء 62 شخصا وخروجهم من المستشفيات، مشيرةً إلى أن الحالات الجديدة المسجل إيجابيتها للفيروس بينهم أجنبيان، وأن الحالات تخضع للرعاية الطبية بمستشفيات العزل وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وأضافت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الأحد هو 4534 حالة، من ضمنهم 1176 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و317 حالات وفاة.





ونقلت "الرياض" عن المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، قوله إن مصر تتبع خطة استراتيجية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد ، مضيفًا أن "من 30 إلى 50 بالمئة من عدد الوفيات في مصر جاء نتيجة تأخر المصابين في دخول المستشفى".





وتابع: "علينا ألا نغفل أننا لدينا هم كبير اسمه كورونا. وإلى أن يتم التوصل إلى حل لهذا الفيروس علينا أن نتبع الإجراءات الوقاية والطبية اللازمة لعودة الحياة تدريجيًا".





وأشار إلى أن عدد الإصابات من جراء فيروس كورونا في تزايد، لكن مصر لا تزال لديها قدرة كبيرة في استيعاب أعداد المصابين.





على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن تحالف دعم الشرعية في اليمن أكد على ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها، وذلك إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي وما ترتب عليه من تطورات للأحداث في عدن وبعض المحافظات الجنوبية.





وشدد التحالف على ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض، والعمل على التعجيل بتنفيذه، مشيرا إلى الترحيب الدولي الواسع والدعم المباشر من الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أنه اتخذ ولا يزال خطوات عملية ومنهجية لتنفيذ اتفاق الرياض والذي يمثل الإطار الذي أجمع عليه الطرفان لتوحيد صفوف اليمنيين، وعودة مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب، وأن المسؤولية تقع على الأطراف الموقعة على الاتفاق لاتخاذ خطوات وطنية واضحة باتجاه تنفيذ بنوده التي اتفق عليها في إطار مصفوفة تنفيذ الاتفاق المزمنة الموقع عليها من الطرفين.





ونقلت "الوطن" عن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، قوله "نريد لليمن الشقيق تحقيق ما كفله اتفاق الرياض من عمل مشترك بين الطرفين لتحقيق مصلحة الشعب اليمني، وبترحيب المجتمع الدولي الداعم للاتفاق وبمباركة الأمم المتحدة أتيحت الفرصة لتحقيق الأمن والاستقرار؛ مما يتطلب عودة الأوضاع إلى ما قبل إعلان المجلس الانتقالي لحالة الطوارئ وتنفيذ الاتفاق".





وأفادت "عكاظ" بمقتل 3 مدنيين وجرح 4 آخرين، من بينهم طفل، من جراء سقوط شظايا صواريخ إسرائيلية على منازل للمواطنين في بلدتي الحجيرة والعادلية بريف دمشق.





وذكرت "الشرق الأوسط" اللندنية أن السلطات الأردنية، مددت تعطيل عمل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة حتى نهاية شهر رمضان في إطار الجهود لاحتواء فيروس كورونا المستجدّ.





واستثني من قرار التعطيل القطاعات الحيوية الحكومية وفي القطاع الخاصّ ومؤسسات القطاع المصرفي المصرح لها بالعمل بقرار من البنك المركزي، والقطاع الصحي كاملًا بشقّيه العام والخاصّ.





دوليًا، قالت "سبق" إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أكد اقتراب بلاده من نهاية المرحلة الأولى في مواجهة الوباء الذي اجتاح العالم، داعيًا "البريطانيين إلى الصبر، ولا سيما أنه لا يمكن التكهن حتى الآن بموعد رفع الإغلاق".





وقال جونسون؛ في كلمته من أمام مقر الحكومة، في أول ظهور رسمي له بعد عودته لمزاولة عمله إثر تعافيه من فيروس كورونا: "بفضل عزيمتكم ومقاومتكم، نحن على وشك تحقيق مهمتنا الأولى، وهي تحصين مجتمعنا وقطاعنا الصحي في مواجهة الفيروس المستجد".



