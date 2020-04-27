برلماني: حكمة الرئيس في إدارة أزمة كورونا منعتنا من الانزلاق لسيناريوهات خطرة

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، على الحكمة البالغة التي يتحلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في إدارة ملف كورونا.





وأشاد بالتنسيق والتناغم الذي يتم بين المسئولين في الحكومة، وعلي رئيسها المهندس مصطفي مدبولي وجميع اجهزة الدولة المعنية، بالتصدي لمواجهة وباء كورونا Covid 19.





وأوضح "مشهور" في بيان، الاثنين، أن أزمة تفشي فيروس كورونا القاتل حول العالم، أبرزت جهود الرئيس السيسي، حيث تفوق على زعماء أوروبا، فمعدلات الإصابة والشفاء في مصر أفضل بكثير من الدول الأخرى، وذلك بسبب ما قامت به مصر تحت قيادته من إجراءات تهم صحة الإنسان لمواجهة فيروس كورونا.





وأكد أن الصحة هي حجر الزاوية لأي تنمية، وهو ما تدركه القيادة السياسية وتتعامل معه بدقة شديدة، واهتمام حمى المصريين من مخاطر عديدة.





وأشار إلى أن خير دليل على نجاح مصر في معركتها ضد كورونا هو إشادة ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية بشأن إدارة أزمة "كورونا" العالمية، وهو ما يعد بمثابة شهادة دولية لمصر فى التصدى لفيروس كورونا والحد من تداعياته السلبية.