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محافظات

ضبط 160 كرتونة عبوات كحول غير مطابقة للمواصفات في السويس

الإثنين 27/أبريل/2020 - 12:47 م
صدى البلد
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حسن غنيمة

تمكن جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع مديرية التموين بمحافظة السويس من ضبط مخزن مواد غذائية، وكميات من عبوات الكحول غير المطابقة للمواصفات وعدد من المستلزمات الوقائية مجهولة المصدر فى حملة شنها الجهاز على جميع محال المستلزمات الطبية.


وقامت الحملة بضبط مخزن للمواد الغذائية باحدى المناطق السكنية بحي السويس في محافظة السويس، وبداخلة كميات من الواد الغذائية المتنوعة التي يتم توريدها للسفن، وتبين انها مجهولة المصدر.


كما تم ضبط عبوات كحول وم وسائل وقائية مجهولة المصدر، داخل محلات تجارية، وبلغ اجمالي الكمية المضبوطة 160 كرتونة تضم كل منها أكثر من 80 عبوة من الكحول والجل المطهر، غير مطابقة للمواصفات.


كما تفقدت الحملة محال بيع الأدوات المنزلية، وجرى ضبط كمية من القفازات مجهولة المصدر، كان يعرضها أصحاب المحال للبيع دون.


واستهدفت الحملة التنبيه على التجار وأصحاب المحال، بقرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنه 2020، والخاص بتحديد أسعار بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ( كوفيلد -19)، واعتبار الكمامات والقفازات "الجوانتي" والكحول من السلع الاستراتيجية، وفقا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية.

 

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