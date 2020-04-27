AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

ميتسوبيشي: نتوقع ركودا كبيرا في دول مجلس التعاون الخليجي

الإثنين 27/أبريل/2020 - 12:37 م
مجلس التعاون الخليجي
مجلس التعاون الخليجي
Advertisements
رويترز

تتوقع مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية اليابانية أن تشهد دول مجلس التعاون الخليجي الست ركودا كبيرا هذا العام مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بصفة عامة إلى -3.7 بالمئة مقارنة مع توقع سابق بنمو 2.9%.


وقال البنك في مذكرة بحثية يوم الاثنين إن التوقع الجديد يأخذ في الحسبان تخفيضات إنتاج النفط، وتأثير فيروس كورونا المستجد على الاقتصادات غير النفطية في المنطقة، والتحفيز الذي قدمته حكومات مجلس التعاون الخليجي.

 

ويقدر البنك أن انخفاض أسعار النفط يكلف دول المجلس الست، السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان، نحو 72 مليار دولار من فاقد عائدات الصادرات النفطية بصفة عامة لكل انخفاض قدره عشرة دولارات للبرميل، وقال إنه يتوقع بوجه عام أن تبلغ احتياجات التمويل لدول مجلس التعاون 208 مليارات دولار هذا العام بافتراض متوسط سعر برنت عند 43 دولارا للبرميل.

 

وقال ”ستجابه دول منطقة مجلس التعاون الخليجي صعوبات في ظل صدمتين تميلان للهبوط الشديد- على جانب الطلب الدمار الناجم عن كوفيد-19 وعلى جانب العرض التحديات الناجمة عن انهيار سعر النفط“.

 

وأضاف ”واجهت منطقة مجلس التعاون الخليجي انتكاسات وصدمات على مدى عقود عديدة، لكن نادرا ما تتدهور التوقعات في الأجل القريب بشكل كبير للغاية“.

 

وتراجعت أسعار النفط يوم الاثنين بفعل مؤشرات على أن مخزونات النفط تمتلئ سريعا، مما يثير مخاوف من أن تخفيضات الإنتاج المتفق عليها من جانب منتجين عالميين في وقت سابق من الشهر الجاري لن تعوض بشكل كامل انهيار الطلب الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

 

وتراجع خام برنت 1.08 دولار أو خمسة بالمئة إلى 20.36 دولار للبرميل بحلول الساعة 0638 بتوقيت جرينتش.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نزول أغلب أسواق الشرق الأوسط مع تواصل مخاوف الفيروس

دول أوبك تفقد 500 مليون دولار يوميا بفعل انهيار سعر النفط

النفط يهوي 25% بفعل حرب الأسعار بين السعودية وروسيا

أسهم الخليج تهوي.. وإجراءات تحفيز ترفع قطر

17 % تراجعا في أسعار البترول خلال الأسبوع الجاري

النفط يهبط للأسبوع الرابع والأمريكي يتكبد أشد خسارة أسبوعية منذ 1991

ترشيحاتنا

في عيد ميلاد أحمد زاهر.. تعرف على عمره الحقيقي

هل سيؤثر قرض صندوق النقد الجديد على المواطن المصري؟

للبنات فقط..أفضل هواتف ذكية فى الأسواق.. تبدأ من 2500 جنيه

أعمل بمهنة شاقة ولا أستطع الصوم فهل يجوز لي الفطر.. علي جمعة يجيب

بإطلالة غير تقليدية.. ريهام حجاج تخطف الأنظار في أحدث ظهور

15 صورة تكشف جمال مكياج ياسمين صبري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

15 صورة تكشف جمال مكياج ياسمين صبري

مسن يواجه عقوبة السجن لـ 5 أعوام بسبب محاولة جنونية لتهديد طليقته.. تفاصيل

كانت مسئولة عن رعايتها.. سارقة بلا رحمة تستولي على مقتنيات مسنة أثناء صراعها مع كورونا