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رياضة

ميار البوهى لاعبة الزمالك تكشف عن طقوسها فى شهر رمضان .. فيديو

الإثنين 27/أبريل/2020 - 12:49 م
ميار البوهي
ميار البوهي
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ملك موسى
حرصت ميار البوهي، لاعبة فريق كرة السلة بنادي الزمالك علي توجيه التهنئة بحلول شهر رمضان المعظم. 

ووجهت لاعبة الزمالك التهنئة للشعب المصري متمنيا زوال وباء الكورونا وعودة الحياه الرياضية والعامه مره اخري. 

وأشارت ميار البوهي، عن حرصها علي تناول الافطار اول ايام شهر رمضان مع أسرتها بالمهندسين ثم يتوالى الافطار هي واسرتها بمنزل خالها بعد اول ثلاثة ايام من الاسبوع الاول. 

وأكملت لاعبة الزمالك حديثها عن ضرورة اتباع تدريبات يوميا بالمنزل للجميع خلال شهر رمضان حرصا علي سلامة وصحة الجميع موكده ان الرياضه هي الشي الأنسب خلال الوقت الحالي. 

وأشارت لاعبة الزمالك عن خوضها  تدريبات منزليه علي فترتين صباحا ومساء.

الجدير بالذكر ان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر مد تعليق نشاط الرياضه اعتبارا من أول مايو 2020 لمدة 15 يوما اخري.
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