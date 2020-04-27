برلماني: مسلسل الاختيار رسالة هادفة للقوى الناعمة وتعظيما لدور الشهداء

قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القوى الناعمة لها دور كبير فى محاربة الفكر المتطرف، وذلك من خلال إلقاء الضوء عليه، وكشفه للمجتمع، وفى نفس الوقت تخليد ذكر النماذج الوطنية المشرفة، حتى يتسنى للأجيال الجديدة الإطلاع علي هذه النماذج المشرفة، ومسلسل الاختيار الذى يجسد بطولة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد المنسى خير دليل على ذلك، حيث أعاد للدراما المصرية مكانتها.





وأوضح إسماعيل فى بيان له اليوم، أن مسلسل الاختيار من أبرز الأعمال الفنية وأهمها على الإطلاق هذا العام، حيث يحظى بأعلى نسبة متابعة ليس فى المجتمع المصرى فقط، ولكن على صعيد الوطن العربى، وهذا يؤكد أن الجميع يقدرون ويعظمون الجهود الكبيرة التى يبذلها رجال القوات المسلحة البواسل من ؟؟أجل الحفاظ على الوطن وحماية مقدراته، فقط خلق العمل الفني اهتمام غير عادى فى الشارع المصرى، وتفاعل بين المواطنين من مختلف الفئات العمرية، فقد استطاع هذا العمل أن يعيد التفاف الأسرة حول الشاشة الصغيرة مرة أخرى.





وأضاف إسماعيل، أن هذه الحالة التى خلقها المسلسل فى الشارع المصرى وفى الوطن العربى تعكس أيضا قيمة وقدر الشهيد، والجهود الكبيرة التى يبذلها رجال القوات المسلحة، وتضحياتهم التى سجلها التاريخ بحروف من نور، ومن ثم جاء هذا العمل ليلقى الضوء على واحدة من هذه النقاط المضيئة، ومن قبل حقق فيلم الممر نفس النجاح، وهذا يؤكد أيضا قيمة وقدر الشهيد، وأن الشعب المصرى يعى جيدا الدور البطولى الذى يقوم به رجال القوات المسلحة.





وطالب إسماعيل، بمزيد من هذه الأعمال الهادفة التى تلقي الضوء على نماذج وطنية مشرفة، وشخصيات عظيمة، سطرها التاريخ عبر صفحاته بحروف من نور، وفى نفس الوقت هذه الأعمال رسالة الفن الحقيقية، التى تخلق الوعى وترسخ المعلومة وتحارب التطرف والفكر الإرهابي.