اجتماع موسع بالغربية لمتابعة مشروعات الرصف وشبكات المياه والصرف والأبنية.. صور

عقد الدكتور رحمي محافظ الغربية، ونائبه الدكتور احمد عطا بحضور اللواء شاكر يونس سكرتير عام للمحافظة اجتماعا موسعا بديوان عام المحافظة، شارك فيه وكيل وزارة التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء .





جاء ذلك بحضور ممثلي مديرية الطرق والنقل والغاز ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وشركة الاتصالات وجهاز المشروعات الخدمية بالمحافظة .





وقال محافظ الغربية ، ان الاجتماع جاء لمراجعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة بما في ذلك المدارس ومحطات الصرف الصحي والوقوف على أسباب تأخيرها وتذليل العقبات وإزالة المعوقات التي تقف حائلا أمام تسليم المشروعات.

وفي ذات السياق ، قال الدكتور احمد عطا نائب المحافظ، انه تم عقد اجتماع آخر بحضور الدكتور رحمي محافظ الغربية واللواء شاكر يونس سكرتير عام للمحافظة لمراجعة ماتم انتهائه من مشروعات رصف علي مستوي المحافظه وتحديد مواعيد انتهاء للمشروعات الجاري تنفيذها.