آيتن عامر تطلب من زوجة يوسف الشريف أن تصنع لها روبوتا.. والأخيرة ترد





وعلقت إنجى علاء قائلة " ‏مع النسخة الروبوت من جوزي ".





وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:





أنا همووووت ضحك وربنا اعملولي نسخة معاكوا والنبي والنبي.





‏‎انا عايزه اعمل كدا لما اتخطب يعني اعمل خطيبي كدا نسخة روبوت عشان يساعدني ف ترويق الشقه وكدا .





‏‎يابختك معاكي النسخة والأصل.









وعلقت الفنانة ايتن عامر قائلة " ‏‎ينفع تعملولى واحد شبه زياد ونفتح المسلسلين على بعض ".









وردت علها انجى على قائلة " ‏‎والله فكرة اصلا صعبانة عليا هخلي استاذ عمرو عبد الجليل يعملك واحد عشان يطلع مظبوط ".

















مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى.









ويشارك في بطولة العمل عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وناهد السباعى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، ويعد من الأعمال المرتقبة لاسيما وأنه جديد على الدراما وينتمى لنوعية أعمال الخيال العلمى حيث تدور احداثه فى عالم افتراضى عام 2121.









نشرت المؤلفة إنجي علاء، زوجة الفنان يوسف الشريف صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي تويتر .