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شباب مصر يبتكر حلولا مبدعة لمواجهة كورونا .. أكاديمية البحث العلمى تتلقى 560 مقترحا .. إعلان المشروعات الفائزة فى "طبق فكرتك".. و30 مليون جنيه لدعم الأفكار القابلة للتطبيق

الإثنين 27/أبريل/2020 - 03:57 م
البحث العلمي
البحث العلمي
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نهلة الشربيني
البحث العلمي تبدأ إجراءات التعاقد مع المشروعات الفائزة بمنحة مجابهة كورونا.. اليوم
أكاديمية البحث العلمى تعلن المشروعات الفائزة فى  برنامج طبق فكرتك
30 مليون جنيه لدعم مقترحات بحثية تقدم حلولا قابلة للتطبيق  في مجابهة كورونا 


أعلن الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا اليوم المشروعات الفائزة فى المنحة الإستثنائية العاجلة من برنامج طبق فكرتك للمعاونة في مجابهة فيروس كورونا المستجد، وكان مجلس أكاديمية البحث العلمى برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى قد أعتمد فى جلسته  176 منحة استثنائية عاجلة بقيمة 30 مليون جنيه لدعم مقترحات بحثية مبتكره تقدم حلول علمية وتكنولوجيه قابلة للتطبيق للمعاونة في مجابهة فيروس كورونا المستجد.



وشملت مجالات المقترحات المقدمة تطوير أجهزة ومعدات طبية وأقنعة وملابس واقية وتطوير طرق تشخيص سريعة ومبتكرة وتطبيقات الذكاء الاصطناعى على المحمول لتتبع المصابين وتحديد بؤر الاصابة ومواد مطهرة ومعقمة آمنة أو طبيعية ولا تعتمد على الكحول ودراسات أكلينكية وقبل أكلينكية ووبائية ووراثية ووراثة بشرية وبحوث وتطوير بهدف تطوير لقاح وبعض الموضوعات الأخرى المتفرقة. 


وأضاف الدكتور عمرو فاروق مساعد رئيس الأكاديمية للتنمية التكنولوجية أن عدد المقترحات المقدمة المطابقة لشروط الاعلان بلغ  320 مقترحا، وتم الانتهاء من التقييم العلمى (الفنى) والاقتصادى والقابلية للتقييم بواسطة أساتذة وخبراء صناعة وممثلى الوزارات الصحة والانتاج الحربى والتجارة والصناعة لعدد 261 مقترحا ، وبلغت نسبة المقترحات المقبولة من إجمالى المقترحات المطابقة لشروط الإعلان 22% (58 مقترحا) وجار تقييم 59 مقترحا و سيتم إعلان الفائزين تباعا.


ولمعرفة المقترحات المقبولة حتى تاريخه يرجى زيارة 

http://www.asrt.sci.eg/ar/index.php/conf/item/849-corona-call

ومن جانبه أوضحت هالة الأحمدى رئيس الإدارة المركزية لجهاز تنمية الابتكار بالأكاديمية والمشرف على البرنامج أنه قد تم فتح باب التقدم لتلقى المقترحات الابتكارية من يوم 22 مارس  وحتى2 ابريل 2020 ، وتقدم الى اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عدد 560 مقترحا ابتكارى من جامعات ومراكز بحثة وشركات خاصة وأفراد، حيث  قدمت الجامعات المصرية 52.5% من المقترحات والمراكز البحثية 20% والجهات الخاصة والأفراد حوالي 28.2 % من إجمالي المتقدمين. وقد احتلت الجامعات المركز الأول في المقترحات المقبولة والفائزة بالدعم حيث تم قبول عدد 35 مقترح بنسبة 60 % من المقترحات المقبولة ، بينما الجهات الخاصة والأخرى فازت بالمركز الثانى بعدد 12 مقترحا ابتكاريا ، بينما المراكز البحثية احتلت المركز الثالث بعدد 11 مقترحا مقبولا. ,أضافت إن اجراءات التعاقد مع المشروعات الفائزة ستبدأ غدا.


وكانت قد اختتمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التقدم لمبادرة طبق فكرتك الاستثنائية لمجابهة كورونا والتي تم مد التقديم بها، وذلك نظرا للإقبال الشديد من العلماء والباحثين والمبتكرين على المبادرة،  والخاصة بتلقي حلول مبتكرة للمعاونة فى مجابهة فيروس كورونا، وقد كان من المقرر أن يغلق باب التقدم مساء السبت الموافق 28 مارس.


وتهدف المبادرة التى رصدت لها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا 30 مليون جنيه إلى دعوة الباحثين والمبتكرين المصريين للتقدم بمقترحات بحثية مبتكرة ضمن برنامج "طبق فكرتك" لإيجاد حلول بديلة لنقص الإمكانيات العلاجية والصحية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، والتقدم إلكترونيًا عن طريق الموقع الرسمي للأكاديمية www.asrt.sci.eg


ومن جانبه، صرح الدكتورمحمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن الخطة تم اعتمادها فى مجلس الأكاديمية الأخير رقم 176 لسنة 2020  برئاسة وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وتستهدف تطبيقات أدوات التصنيع السريع واسعة الانتشار والطابعات ثلاثية الأبعاد وماكينات CNC لتصميم كمامات يمكن إعادة استخدامها.


وستكمل: " كما تستهدف تصميم وحدة تحكم أو جهاز تنفس صناعي بسيط منخفض التكلفة وسهل الاستخدام وسهل البناء في إطار زمني طارئ، وتطوير منسوجات معالجة ومضادة للميكروبات للعاملين في مجال الرعاية الصحية لحمايتهم وتقليل انتشار العدوى باستخدام النانوتكنولوجى، وتطوير مجموعات تشخيصية للكشف عن فيروس كورونا وطرق تشخيص أخرى مبتكرة، ودعم البحوث الجارية على فيروس كورونا، ومحاولات لإنتاج لقاح للفيروس، لافتا إلى أن بعض المقترحات المقدمة حتى تاريخه تدعو للتفاؤل إذا تيقنت اللجان العلمية والفنية من الأساس العلمى السليم والقابلية للتطبيق والإطار الزمني اللازم للتنفيذ".
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