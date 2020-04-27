AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بنها الجامعي : سلبية 13 مسحة للأطقم الطبية خلال 24 ساعة

الإثنين 27/أبريل/2020 - 01:21 م
مستشفى بنها الجامعي
مستشفى بنها الجامعي
Advertisements
إبراهيم الهوارى

أعلنت مستشفي بنها الجامعي سلبية 13 مسحة تم أخذها من الأطقم الطبية بالمستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية للتأكد من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد من عدمه حيث ظهرت النتائج سلبية دون تسجيل إصابات جديدة.

في سياق متصل شنت وحدة الأزمات والكوارث بالمستشفى حملة مكبرة لتطهير وتعقيم المستشفيات الجامعية في إطار المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من قبل إدارة مستشفيات جامعة بنها للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تم تعقيم وتطهير جميع أقسام المستشفيات بالكامل والاستقبال والطوارئ.

وقال الدكتور عمرو الدخاخني نائب مدير المستشفى للشؤون العلاجية إنه في إطار الاتصال والمتابعة المستمرة من إدارة المستشفيات على سلامة الأطقم الطبية المصابة بالفيروس والاطمئنان عليهم داخل مستشفيات العزل فإن جميع الحالات المحجوزه هناك حالتهم الصحية مستقرة ومستجيبة للعلاج.

وأكد الدخاخني أن سلامة وتأمين الطواقم الطبية بمستشفيات بنها الجامعية من أولوية الإدارة القصوى حيث جرى إعلان عددا من الإجراءات الصارمة التي تم اتخاذها لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد منها توفير وسائل الحماية الكاملة للأطقم الطبية المتمثلة في ملابس وبدل أمان وكمامات طبية كما تم شراء عدد من الأدوية الوقائية للأطقم الطبية وفقا للمعايير العالمية.

وكانت المستشفى الجامعي ببنها قد أعلنت في وقت سابق عن عمل ٤٠٠ تحليل سريع (أجسام مضادة) ٣٠٠ تحليل صورة دم كاملة و٣٠٠ آشعة مقطعية على الصدر، بالإضافة إلى ١٥٠ تحليل (مسحات) PCR  شملت ١٤٠ من الأطقم الطبية و١٠ مرضى من المخالطين .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تخصيص غرف عزل للمشتبه في إصابته بـ كورونا بمستشفى جامعة أسيوط

مؤكدا جاهزيتها لمواجهة كورونا.. مصطفى القاضي يتفقد مستشفيات بنها الجامعية

تقديرا لجهودهم في مواجهة كورونا.. مكافأة تشجيعية للعاملين بمستشفيات بنها الجامعية

عميد طب بنها: توافر مخزون استراتيجي للمواد والمستلزمات الطبية

قرار جديد من وزارة الصحة لمستشفيات العزل بخصوص الاطقم الطبية

مستشفى بنها الجامعي: اقتصار الاستقبال على حالات الحوادث والطوارئ

ترشيحاتنا

أعمل بمهنة شاقة ولا أستطع الصوم فهل يجوز لي الفطر.. علي جمعة يجيب

لم تُستوعب العواقب.. وزير خارجية روسيا يكشف عن أهم عبرة لأزمة كورونا

4 عملات كبرى تسقط أمام الجنيه.. أسعار الصرف في البنوك اليوم الاثنين 27-4-2020

بعد إقرار البرلمان للقانون .. زيادة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أول يوليو

التعليم زمان .. شاهد ماذا كان يدرس تلاميذ 3 إبتدائي في العلوم أواخر السبعينات؟ .. صور

آيتن عامر تطلب من زوجة يوسف الشريف أن تصنع لها روبوتا.. والأخيرة ترد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

15 صورة تكشف جمال مكياج ياسمين صبري

مسن يواجه عقوبة السجن لـ 5 أعوام بسبب محاولة جنونية لتهديد طليقته.. تفاصيل

كانت مسئولة عن رعايتها.. سارقة بلا رحمة تستولي على مقتنيات مسنة أثناء صراعها مع كورونا