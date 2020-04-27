بنها الجامعي : سلبية 13 مسحة للأطقم الطبية خلال 24 ساعة

أعلنت مستشفي بنها الجامعي سلبية 13 مسحة تم أخذها من الأطقم الطبية بالمستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية للتأكد من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد من عدمه حيث ظهرت النتائج سلبية دون تسجيل إصابات جديدة.

في سياق متصل شنت وحدة الأزمات والكوارث بالمستشفى حملة مكبرة لتطهير وتعقيم المستشفيات الجامعية في إطار المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من قبل إدارة مستشفيات جامعة بنها للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تم تعقيم وتطهير جميع أقسام المستشفيات بالكامل والاستقبال والطوارئ.

وقال الدكتور عمرو الدخاخني نائب مدير المستشفى للشؤون العلاجية إنه في إطار الاتصال والمتابعة المستمرة من إدارة المستشفيات على سلامة الأطقم الطبية المصابة بالفيروس والاطمئنان عليهم داخل مستشفيات العزل فإن جميع الحالات المحجوزه هناك حالتهم الصحية مستقرة ومستجيبة للعلاج.

وأكد الدخاخني أن سلامة وتأمين الطواقم الطبية بمستشفيات بنها الجامعية من أولوية الإدارة القصوى حيث جرى إعلان عددا من الإجراءات الصارمة التي تم اتخاذها لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد منها توفير وسائل الحماية الكاملة للأطقم الطبية المتمثلة في ملابس وبدل أمان وكمامات طبية كما تم شراء عدد من الأدوية الوقائية للأطقم الطبية وفقا للمعايير العالمية.

وكانت المستشفى الجامعي ببنها قد أعلنت في وقت سابق عن عمل ٤٠٠ تحليل سريع (أجسام مضادة) ٣٠٠ تحليل صورة دم كاملة و٣٠٠ آشعة مقطعية على الصدر، بالإضافة إلى ١٥٠ تحليل (مسحات) PCR شملت ١٤٠ من الأطقم الطبية و١٠ مرضى من المخالطين .