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محافظات

بقياس الحرارة.. المنيا تطمئن على صحة العاملين في تطوير الصحراوي الغربي

الإثنين 27/أبريل/2020 - 01:15 م
صدى البلد
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أيمن رياض

قال اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا ان مديرية الصحة، نظمت قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبي على جميع العاملين بمشروع شبكة الطرق القومية لتطوير الطريق الصحراوي الغربي، وذلك بهدف تقديم الخدمات الوقائية والصحية للعاملين بالمشروعات.

 

وأضاف المحافظ في بيان، الاثنين، أن ذلك يأتي ضمن خطة إدارة القوافل العلاجيه بوزاره الصحه ، بالاستمرار في تنظيم القوافل الطبية المتنقلة لتقديم اوجه الرعاية الطبية والوقائية للعاملين بكافة المشاريع، وذلك بهدف دفع عجلة الإنتاج وعدم تعطيل مسيرة التنمية داخل المشروعات القومية مع الالتزام بكافه إجراءات فيروس كورونا المستجد.

 

وقال الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، ان اعمال القافلة شملت قياس درجات الحرارة لكافة العاملين بالمشروع، وتم التأكد من تطبيق إجراءات التعقيم، وارتداء الكمامات والقفازات والسترات الواقية، بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وخاصة في الفترة الراهنة لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

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