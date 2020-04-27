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محافظات

رفع حالة الطوارئ.. أمطار خفيفة تغزو شوارع الغربية

الإثنين 27/أبريل/2020 - 01:24 م
صدى البلد
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أحمد على

شهدت شوارع قري ومراكز محافظة الغربية، اليوم الاثنن، هطول أمطار خفيفة وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة بشكل ملحوظ تزامنا مع حلول يوم الرابع لشهر رمضان المبارك مما أدي إلي ارتباك سير الحياه المعيشية لأبناء الشارع الغرباوي على مستوي قري ومراكز طنطا والمحلة وزفتي وكفرالزيات وبسيون والسنطة وسمنود وقطور. 

في ذات السياق أعطي الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، الاثنين، تعليماته إلي اللواء شاكر يونس، سكرتير عام المحافظة، بضرورة تفعيل غرف العمليات والطوراىء والتنسيق مع روساء مجالس المدن والأحياء خلال فترة موجة الطقس السيئ.

كما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد القاهرة الكبرى طقسا مائلا للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، وشوائب عالقة صباحا، والرياح خفيفة إلى معتدلة .

كما يشهد الوجه البحرى طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، وشوائب عالقة صباحا، والرياح خفيفة إلى معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشوائب عالقة صباحا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدله .

رفع حالة الطوارئ.. أمطار خفيفة تغزو شوارع الغربية
رفع حالة الطوارئ.. أمطار خفيفة تغزو شوارع الغربية
رفع حالة الطوارئ.. أمطار خفيفة تغزو شوارع الغربية
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