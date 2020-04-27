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رياضة

نجم أهلي جدة على ردار النصر السعودي

الإثنين 27/أبريل/2020 - 12:48 م
صدى البلد
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عمر سلامة
قرر مجلس إدارة نادي أهلي جدة برئاسة عبد الإله مؤمنة، تأجيل البت في تجديد التعاقد مع الثلاثي ياسر المسيليم وسلمان المؤشر، ومهند عسيري، رغم انتهاء عقودهم في يونيو المقبل.

وكان فلادان المدير الفني للفريق، قد منح إدارة الأهلي، الضوء الأخضر لتجديد التعاقد مع الثنائي المسيليم والمؤشر، خاصة بعد ظهورهما بمستوى مميز خلال مشاركتهما في المباريات الأخيرة قبل تجميد النشاط الرياضي.
 
وكشفت صحيفة "الرياضية" ، أن إدارة الأهلي، قررت تأجيل البت في مصير عقود ثلاثي الفريق، من أجل الاستفادة من قرار "فيفا" بتمديد عقود اللاعبين بعد الأضرار التي لحقت بالأندية بسبب جائحة كورونا.

وأصبح سلمان المؤشر نجم الأهلي، هدفا أمام النصر، من أجل الحصول على توقيعه، بعد إعلان فيتوريا مدرب العالمي، رغبته السابقة في التعاقد معه، إلا أن المفاوضات فشلت مع إدارة الأهلي السابقة.

ويحق لنجم الأهلي التوقيع على عقود انتقاله إلى النصر مجانا، خاصة بعد دخوله الفترة الحرة التي يحق له فيها التعاقد مع أي نادي.
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