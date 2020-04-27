قطر تسجل 957 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الاثنين، تسجيل 957 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.





وأوضحت الوزارة أن معظم المصابين الجدد من العمالة الوافدة التي تعمل في مهن مختلفة وكانت قد خالطت حالات سابقة مكتشفة، بالإضافة لتسجيل حالات إصابة جديدة بالفيروس بين مجموعات من العمالة من خارج المنطقة الصناعية في الدوحة.





في ظل تفشي كورونا وتأثيره اقتصاديا، أعلنت الخطوط الجوية القطرية، الثلاثاء الماضي أن الموظفين من المستوى المتوسط وما فوقه ستنخفض رواتبهم إلى النصف لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.





وأضافت الشركة أن هذا التأجيل الجزئي للرواتب هو إجراء مؤقت من المتوقع أن يستمر لثلاثة أشهر بدءا من إبريل، رغم أنها أشارت إلى أنه قد يجري تمديده "تبعا للوضع الاقتصادي".



