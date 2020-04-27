ازالة 23 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك الدولة بالبحيرة..صور

تمكنت الأجهزة التنفيذية المختصة بالوحدات المحلية بمحافظة البحيرة من ازالة 23حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة بمساحة 3902 م2 وذلك بالتنسيق مع الشرطة والزراعة وحماية الأملاك .





شدد اللواء هشام آمنه - محافظ البحيرة على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتاكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.





وفى إطار ذلك أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز ( حوش عيسى - بدر - ادكو - الدلنجات - الرحمانية ) عن إزالة 23 حالة تعد على مساحة 3902 م2 تضمنت إزالة 3 حالات تعد علي الأراضي الزراعية بمساحة 1525 مترا مربعا بادكو عبارة عن أسوار طولية وعرضية من الحجارة البيضاء.





وتم إزالة 2 حالة تعد علي الأراضي الزراعية بمساحة 878 مترا بقرية ابوالشقاف بحوش عيسى عبارة عن أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض بالإضافة إلى إزالة 3 حالات تعد علي الأراضي الزراعية بمساحة 590 مترا بنطاق قري الكردود وعزب حوش عيسى عبارة عن أسوار ومباني بالطوب الأبيض





وفى قرية مؤسسة البستان بمركز الدلنجات تم إزالة 4 حالات تعد علي الأراضي الزراعية بمساحة 510 امتار عبارة عن مباني مقسمة من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية وتم إزالة 10 حالات تعد علي الأراضي الزراعية بمساحة 299 مترا بالرحماني وإزالة حالة تعد في المهد علي أرض ولاية الهيئة العامة لمشروعات التنمية بمركز بدر عبارة عن بناء بالطوب الابيض الجيري علي مساحة 100 متر مربع.





ويهيب المحافظ بالمواطنين بعدم إستغلال الظروف والوضع الراهن والجهود التى تقوم بها المحافظة لمحاربة إنتشار فيروس كورونا المستجد مؤكدا أنه سيتم الضرب بيد من حديد لكل من يحاول التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين.











