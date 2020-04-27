البحرين تسجل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا و29 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الاثنين، تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا و29 حالة شفاء.





وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "وزارة الصحة تعلن عن تعافي 29 حالة إضافية وتسجيل 61 حالة قائمة جديدة منها 51 حالة لعمالة وافدة و 3 حالات لمخالطين و 7 حالات من الخارج".





وفي وقت سابق، أعلنت سلطات البحرين تمديد إجراءات العزل العام التي تستهدف الحد من تفشي فيروس كورونا لأسبوعين إضافيين بدءا من 23 أبريل وحتى السابع من مايو.



