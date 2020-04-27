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أخبار العالم

البحرين تسجل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا و29 حالة شفاء

الإثنين 27/أبريل/2020 - 12:45 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الاثنين، تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا و29 حالة شفاء.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "وزارة الصحة تعلن عن تعافي 29 حالة إضافية وتسجيل 61 حالة قائمة جديدة منها 51 حالة لعمالة وافدة و 3 حالات لمخالطين و 7 حالات من الخارج".

وفي وقت سابق، أعلنت سلطات البحرين تمديد إجراءات العزل العام التي تستهدف الحد من تفشي فيروس كورونا لأسبوعين إضافيين بدءا من 23 أبريل وحتى السابع من مايو.

وتشمل لإجراءات الاستمرار في إغلاق دور السينما، وإغلاق المراكز الرياضية الخاصة وصالات التربية البدنية الخاصة بها، والاستمرار في اقتصار أنشطة جميع المطاعم والمرافق السياحية وأماكن تقديم الأطعمة على الطلبات الخارجية والتوصيل، إلى جانب إجراءات أخرى.
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