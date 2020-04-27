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حوادث

الحماية المدنية بالقاهرة تنقذ طفلا سقط داخل منور عقار بالأزبكية

الإثنين 27/أبريل/2020 - 12:50 م
صدى البلد
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كتب محمد صبرى
نجحت وحدات الانقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة فى إنقاذ طفل عقب سقوطه داخل منور عقار بالأزبكية .

فقد تبلغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بسقوط شخص من أعلى عقار كائن بشارع عماد الدين بالأزبكية.

على الفور إنتقلت وحدة الإنقاذ بالحماية المدنية وبالفحص تبين سقوط (طفل - مقيم بمحل البلاغ) من أعلى سطح الطابق الرابع داخل منور العقار لأعلى سطح الطابق الأول أثناء قيامة باللهو بطائرة ورقية،

 وتم الإستعانة بالطرق الحديثة لإستخراجة وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج .

ووجه المبلغ الشكر لوزارة الداخلية وكذا ضباط وأفراد الحماية المدنية لسرعة إنتقالهم والتعامل مع البلاغ ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.

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