مجلس المحامين يبحث مع البنك الأهلى تطبيق نظام الدفع الإلكتروني

يعقد مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب رجائي عطية لقاء مع وفد من البنك الاهلى لمناقشة العرض المقدم الخاص بنظام الدفع الإلكتروني .

ودعا نقيب المحامين رجائي عطية، 7 من أعضاء مجلس النقابة العامة لحضور لقاء الأربعاء المقبل مع وفد قادم من البنك الأهلي لتقديم عرض خاص بنظام الدفع الالكتروني، ومقارنة هذا العرض - بعد اللقاء – بالعرض المقدم سلفا من بنك مصر في هذا الخصوص لاختيار الأفضل بينهما.

وجه النقيب الدعوة الى مجدي سخي ، وسيد عبد الغني و سعيد عبد الخالق ، ويحيى التوني ، وعمر هريدي ، ومحمد فزاع ، وفاطمة الزهراء أعضاء المجلس .

وقال رجائي عطية فى الدعوة من يشاء من الأساتذة أعضاء المجلس – لحضور لقاء صباح الأربعاء الموافق 29/4/2020 من الساعة 11 صباحا مع وفد قادم من البنك الأهلي لتقديم عرض خاص بنظام الدفع الالكتروني، ومقارنة هذا العرض - بعد اللقاء – بالعرض المقدم سلفا من بنك مصر في هذا الخصوص لاختيار الأفضل بينهما.

