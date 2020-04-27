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أخبار البلد

مجلس المحامين يبحث مع البنك الأهلى تطبيق نظام الدفع الإلكتروني

الإثنين 27/أبريل/2020 - 01:27 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم

يعقد مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب رجائي عطية لقاء مع وفد من البنك الاهلى لمناقشة العرض المقدم الخاص بنظام الدفع الإلكتروني .

ودعا نقيب المحامين رجائي عطية، 7 من أعضاء مجلس النقابة العامة لحضور لقاء الأربعاء المقبل مع وفد قادم من البنك الأهلي لتقديم عرض خاص بنظام الدفع الالكتروني، ومقارنة هذا العرض - بعد اللقاء – بالعرض المقدم سلفا من بنك مصر في هذا الخصوص لاختيار الأفضل بينهما.

وجه النقيب  الدعوة الى مجدي سخي ، وسيد عبد الغني   و سعيد عبد الخالق ، ويحيى التوني ، وعمر هريدي ، ومحمد فزاع ، وفاطمة الزهراء أعضاء المجلس  .

وقال رجائي عطية فى الدعوة من يشاء من الأساتذة أعضاء المجلس – لحضور لقاء صباح الأربعاء الموافق 29/4/2020 من الساعة 11 صباحا مع وفد قادم من البنك الأهلي لتقديم عرض خاص بنظام الدفع الالكتروني، ومقارنة هذا العرض - بعد اللقاء – بالعرض المقدم سلفا من بنك مصر في هذا الخصوص لاختيار الأفضل بينهما.

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