رفع 995 طن قمامة ومخلفات صلبة خلال 10 أيام في أسيوط

وأوضح محمد إمبابي رئيس مركز ومدينة سوهاج أنه تم رفع 9 أطنان قمامة ومخلفات من الشوارع بقرية بندار الكرمانية، وتم صيانة كشافات الكهرباء وتركيب لمبات إنارة بقرية عرابة أبو دهب، وتركيب لمبات موفرة بالتلول الغربية بقرية بندار الكرمانية، وتم صيانة وتركيب كشافات على طريق نجع السيد غريب، وطريق ادفا اولاد عزاز، وطريق المزالوة.





وأشار إلى رفع 12 طن قمامة ومخلفات من الشوارع والمصالح الحكومية والطرق بجزيرة شندويل، ورفع 8 أطنان قمامة ومخلفات من بر أيسر نجع حمادي ومدخل ونينة الشرقية (الهيوكي)، ورفع حوالي 10 أطنان قمامة ومخلفات من المحامدة البحرية وأولاد نصير، ورفع 12 طن قمامة ومخلفات من طريق دمنو وطريق المحولات حي راشد.





وقال عاطف الصمطي رئيس حي شرق سوهاج إنه تم القيام بحملة نظافة مكبرة في شارع النيل الغربي من بنك الإسكندرية وحتى مقهى رباب، ومتابعة أعمال الإنارة بكورنيش النيل الشرقي، حيث تم تركيب كشافات ليد من الناحية الشرقية من الكورنيش، مشيرا إلى رفع كفاءة النظافة بشارع النيل الغربي وشارع 15 بالحي.





وأشارت فريدة سلام رئيس حي غرب سوهاج إلى أنه تم تطهير شوارع منطقة القيسارية، ورفع بعض الإشغالات بالمنطقة، مشيرة إلى رفع كفاءة الإنارة بتركيب كشافات ليد بالشوارع الرئيسية والفرعية بمنطقة القيسارية .





وأوضح علي يوسف أبو عقيل رئيس مركز ومدينة جرجا أنه تم رفع 220 طنا من القمامة والأتربة خلال حملات نظافة مكبرة بشوارع "الامام الشاطبي، ومنطقة الابعدية، ومنطقة شيخ العرب، ومنطقة المنفذ القبلي، وشارع الإمام الطبري، وشارع ابوعاصم البصري، ومنطقة حوض الزهورات، وشارع الإمام الشاطبي، ومنطقة شارع ابراهيم رزق الله، وشارع السوق القديم، وشارع بورسعيد، ومنطقة المشتل، وتم نقلها إلى المقلب العمومى بالجبل بقرية بيت داود.





في مركز ومدينة دار السلام، قال لطفى محمد على رئيس المركز أنه تم القيام بحملة نظافة مكبرة بالمدينة ليلا ، شملت القطاع الأوسط شارع السوق، وشارع الشونة، وشارع منطقة التأمين الصحي، وشارع السادات، والخط السريع، وشارع مجلس المدينة الجديد، حيث تم إزالة الأتربة ورفع 15 طن قمامة، بالإضافة إلى رفع 57 طن قمامة ومخلفات من المجالس القروية التابعة.





وقال أحمد البدري رئيس مركز ومدينة البلينا أنه تم رفع أكثر من 235 طنا من القمامة والمخلفات خلال حملات نظافة استهدفت طريق قرية الحلافي، وطريق ومداخل قرى المركز.





وأشار عبد المنعم على عبد القوي، رئيس مركز ومدينة ساقلتة إلى تنفيذ حملة نظافة مكبرة بمدينة بالفترة الليلية بالمدينة ورفع 20 طنا من القمامة والمخلفات، مشيرا إلى حملة مكبرة بفاو جلي، وسفلاق، اسفرت عن رفع 50 طنا من القمامة.