خليك في البيت.. أفكار رائعة لتغيير ديكور البلكونات وكسر الملل في شهر رمضان

عرض برنامج "صباحك مصري" الذي يذاع على فضائية "إم بي سي مصر" تقريرا، لبعض ديكورات "البلكونات" في شهر رمضان الكريم والتي يستخمها المصريين لكسر ملل الحجر الصحي.





وقالت أية بدر مدرسة رسم : إنها فكرت في فكرة جديدة لكسر ملل الحجر الصحي، نظرا لأن معظم الوقت تقضيه برفقة أسرتها في المنزل.





وأضافت أنه يمكن أستغلال أية مساحة، وليست المساحات الكبيرة فقط، ومن خلال الإمكانيات المتاحة في البيت وبدون تكلفة.





وأثناء فترات الأوبئة، لجأ البشر للعديد من الطرق من أجل حماية أنفسهم من انتقال وانتشار العدوى ومحاربة الأمراض، منها الحجر الصحي والبقاء في البيوت.





وعلى مر التاريخ، اعتمدت العديد من الدول على إجراء الحزام الصحي. فعام 1523، فرضت سلطات مالطا حزاما صحيا على مدينة بيرغو (Birgu) عقب تفشي الطاعون بها أملا في السيطرة على المرض ومنع زحفه نحو المدن المجاورة.



