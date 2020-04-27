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رياضة

أبو جبل عن مسلسل النهاية: عملتها قبل يوسف الشريف

الإثنين 27/أبريل/2020 - 01:16 م
أبو جبل
أبو جبل
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إسراء أشرف

شارك محمد أبو جبل حارس مرمى فريق الزمالك، متابعيه عبر حسابه الشخصي "تويتر"، بصورة له مجسدًا شخصية يوسف الشريف في مسلسل النهاية الذي يذاع في شهر رمضان.


وعلق أبو جبل على الصورة قائلًا: "عملتها قبل يوسف الشريف".


وكان الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، قد وضع برنامج تدريبي جديد للاعبين لتنفيذه خلال شهر رمضان الجاري.


ولجأ كارتيرون، لتقسيم لاعبى الزمالك على مجموعات مختلفة عبر تطبيق "واتس آب".


وتتكون كل مجموعة من اللاعبين تحت إشراف أحد أفراد الجهاز المعاون يقوم المدرب خلالها بمتابعة مجموعته والاشراف على تدريبات جميع اللاعبين فى المنزل خلال الفترة الحالية.
أبو جبل عن مسلسل النهاية: عملتها قبل يوسف الشريف
أبو جبل عن مسلسل النهاية: عملتها قبل يوسف الشريف
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