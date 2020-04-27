أبو جبل عن مسلسل النهاية: عملتها قبل يوسف الشريف

شارك محمد أبو جبل حارس مرمى فريق الزمالك، متابعيه عبر حسابه الشخصي "تويتر"، بصورة له مجسدًا شخصية يوسف الشريف في مسلسل النهاية الذي يذاع في شهر رمضان.





وعلق أبو جبل على الصورة قائلًا: "عملتها قبل يوسف الشريف".





وكان الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، قد وضع برنامج تدريبي جديد للاعبين لتنفيذه خلال شهر رمضان الجاري.









