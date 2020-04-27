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تعليم

#طبقوا_البحوث_o6u .. هاشتاج جديد للطلاب عبر تويتر

الإثنين 27/أبريل/2020 - 01:24 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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نهلة الشربيني
دشن الطلاب رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاج جديدا #طبقوا_البحوث_o6u، للمطالبة بتنفيذ البحث بدلا من الانتظار حتى انتهاء تعليق الدراسة وإجراء الامتحانات.

وقالت إحدى الطالبات تدعى سارة خاطر عبر الهاشتاج، "مش خايفين من الامتحان احنا طول عمرنا بنمتحن والبحث مش هيتم بدون فهم ومذاكره.. أثناء البحث بنزاكر وبنتعلم وبنقرأ وبنقارن ..الأبحاث تستحق الأبحاث وسيلة تقويم "، بينما غرد الطالب أسامة جابر قائلا: "عفوًا بس احنا واجهنا مشاكل في الpdf ورفع الأسايمنت ودي حجات مش غريبه علينا ازاي هنمتحن اونلاين لأول مره ...!؟".


وكان قد دشن الطلاب عبر موقع تويتر، هاشتاج جديدا #الغاء_امتحانات_سنوات_التخرج والذي تصدر قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا، مطالبين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالاكتفاء بعمل بحث مثل سنوات النقل بدلا من الانتظار حتى انتهاء تعليق الدراسة .


وقال محمد فريد عبر الهاشتاج: "حياتنا مهمة ارجوكوا الغوا الامتحانات النهائية لسنوات التخرج "،، بينما قال أحمد مجدي: " استمروا في إعادة التغريد ومتيأسوش أبدا"، بينما محمود سلمي:" أكثر من مليون طالب من الجامعات والمدارس الثانوية سيصابون بفيروس كورونا".
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