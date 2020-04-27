صهر الرئيس الأمريكي عن كورونا: البيت الأبيض بقيادة ترامب مستمر في مكافحة الوباء

قال جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة مستمرة في جهودها لتوفير مواردها كافة في إطار جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.





ونقلت شبكة "فوكس نيوز" عن كوشنر قوله إن "حملة الرئيس ترامب الانتخابية عام 2016 قامت على أسس واضحة تتمثل في تأمين الحدود والتحكم في موارد التصنيع كمسائل تتعلق بالأمن القومي".





وأضاف: "اعتقد أن جائحة كورونا بررت هذه المبادئ التي قامت عليها حملة ترامب الانتخابية، وأشك كثيرًا في مدى سهولة ضحد تلك المبادئ في المستقبل".





وأشار كوشنر إلى أن البيت الأبيض وبالتنسيق مع وزارة الصحة والخدمات البشرية، يتواصل بشكل مستمر مع حكام الولايات لتطوير آليات فحص فيروس كورونا بشكل مستقل ومحلي.





ويعاني نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة من ضغوط كبيرة بسبب جائحة كورونا، لا سيما في أجهزة التنفس الصناعي وأسرة المستشفيات ولوازم العاملين في القطاع الطبي.





وقال خبراء إن متوسط تكلفة علاج مصاب واحد بفيروس كورونا تبلغ 3 آلاف و45 دولارا، وهي أعلى 4 مرات من تكلفة علاج الإنفلونزا العادية، و5 مرات مقارنة بعلاج السعال الديكي.





وتعد الولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد أوائل فبراير، الدولة الأكثر تضررا مع 53070 وفاة من بين 924865 إصابة.



