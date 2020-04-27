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محافظات

محافظ دمياط تستجيب لأهالى عزبة فرحات بتوفير مياه الشرب لهم

الإثنين 27/أبريل/2020 - 01:14 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، صباح اليوم الاثنين، مع أهالى عزبة فرحات التابعة لقرية البصارطة، وذلك استجابة لمطلبهم وعرض مشكلتهم الخاصة بنقص مياه الشرب ووجود شوائب بها نتيجة إزالة ٣٠٠ متر بخط المياه المتعارض مع الطريق الجارى إنشاؤه ببحيرة المنزلة، وكذلك تصدى أحد المواطنين من مالكى الأرض التى يتعين تنفيذ أعمال الخط بها للمسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى و منعهم من تنفيذ تلك المهام.

حيث قامت المحافظ خلال اللقاء الذى جاء بحضور  إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط و اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد ومحمد عسل  رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالتواصل مع مديرية الأمن، لتمكين شركة مياه الشرب من إتمام الأعمال .

 كما ناقشت محافظ دمياط آليات التنفيذ ومسار الخط والطريق موجهة لكافة الجهات المختصة بإزالة كافة العقبات وإتمام جميع المهام على وجه السرعة.
وأكدت محافظ دمياط على اصدار تعليماتها الى كافة التنفيذيين بحل كافة المشكلات الخاصة بالمواطنين وازالة كافة العقبات.
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