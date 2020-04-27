كله متصور بالكاميرات.. مصدر يكشف تفاصيل جديدة فى أزمة وليد العطار وأحد موظفى اتحاد الكرة

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن تفاصيل جديدة بشأن أزمة وليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية مع أحد موظفى الاتحاد ويدعى أحمد نسيم.





وقال المصدر: أحمد نسيم تم نقله منذ شهر ديسمبر الماضى إلى مشروع الهدف فى مدينة ٦ أكتوبر بعد تعديه على زملاءه فى مقر الجبلاية الرئيسي في الجبلاية بالجزيرة.





وتابع : حضر نسيم أمس الأحد إلى مقر الجبلاية فى الجزيرة وتعدى على زملائه بالألفاظ وقال بأعلى صوته سوف أعود إلى مقر الاتحاد الرئيسي فى منصب رئيس لجنة النزاهة والشفافية براتب شهرى ٤٠ ألف جنيه.





وأضاف : الأمر الذى أدى إلى نزول وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة إلى الصالة لتهدئته لكن الموظف قام بشد وليد العطار ما جعل الأخير يمنعه من التوقيع فى دفاتر الاتحاد مؤكدا له أن توقيعه فى مشروع الهدف بمدينة ٦ أكتوبر وسبق أن تم توجيه إنذارات لعدم حضوره إلى عمله بمشروع الهدف.





وأشار إلى أن وليد العطار رفض استدعاء الشرطة وتحرير محضر ضد الموظف بالأندية وتوجيه السب والقذف ضد مسئولى الجبلاية واكتفى بمطالبته بمغادرة مقر الجبلاية.

وأوضح ان منع وليد العطار للموظف من التوقيع ومطالبته بالتوجه الى عمله في أكتوبر و قيام أحمد نسيم بالتعدى على الجميع لفظيا أمس الأحد والشد الذى قام به حيال المدير التنفيذى موجود على الكاميرات الخاصة بمقر الجبلاية فى الجزيرة.