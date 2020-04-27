AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كله متصور بالكاميرات.. مصدر يكشف تفاصيل جديدة فى أزمة وليد العطار وأحد موظفى اتحاد الكرة

الإثنين 27/أبريل/2020 - 02:30 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
Advertisements
يسرى غازى
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن تفاصيل جديدة بشأن أزمة وليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية مع أحد موظفى الاتحاد ويدعى أحمد نسيم. 

وقال المصدر: أحمد نسيم تم نقله منذ شهر ديسمبر الماضى إلى مشروع الهدف فى مدينة ٦ أكتوبر بعد تعديه على زملاءه فى مقر الجبلاية الرئيسي في الجبلاية بالجزيرة.

وتابع : حضر نسيم أمس الأحد إلى مقر الجبلاية فى الجزيرة وتعدى على زملائه بالألفاظ وقال بأعلى صوته سوف أعود إلى مقر الاتحاد الرئيسي فى منصب رئيس لجنة النزاهة والشفافية براتب شهرى ٤٠ ألف جنيه.

وأضاف : الأمر الذى أدى إلى نزول وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة إلى الصالة لتهدئته لكن الموظف قام بشد وليد العطار ما جعل الأخير يمنعه من التوقيع فى دفاتر الاتحاد مؤكدا له أن توقيعه فى مشروع الهدف بمدينة ٦ أكتوبر وسبق أن تم توجيه إنذارات لعدم حضوره إلى عمله بمشروع الهدف.

وأشار إلى أن وليد العطار رفض استدعاء الشرطة وتحرير محضر ضد الموظف بالأندية وتوجيه السب والقذف ضد مسئولى الجبلاية واكتفى بمطالبته بمغادرة مقر الجبلاية.
    
وأوضح ان منع وليد العطار للموظف من التوقيع ومطالبته بالتوجه الى عمله في أكتوبر و قيام أحمد نسيم بالتعدى على الجميع لفظيا أمس الأحد والشد الذى قام به حيال المدير التنفيذى  موجود على الكاميرات الخاصة بمقر الجبلاية فى الجزيرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتحاد الكرة يحسم مصير تطبيق الـ var على ملعب أسوان في الدوري

رغم الصلح .. أحمد مجاهد يطالب بتوقيع عقوبة على جهاد جريشة وإبراهيم نور الدين

خوفا من مقاضاته.. تفاصيل جديدة فى جلسة الصلح بين جهاد جريشة وابراهيم نورالدين

كاف يستبعد جهاد جريشة من إدارة مونديال 2022

ممنوع الكلام.. الجبلاية تسدل الستار على أزمة الواتس بين جريشة ونورالدين

ترشيحاتنا

اول قرار إلزامي بارتداء الكمامة في مصر.. تفاصيل

هل بلع البلغم يفطر؟.. الإفتاء: في حالة واحدة

شقيق ياسمين عبد العزيز يدافع عن ياسمين صبري "فيديو"

التعليم زمان .. شاهد ماذا كان يدرس تلاميذ 3 إبتدائي في العلوم أواخر السبعينات؟ .. صور

كانت مسئولة عن رعايتها.. سارقة بلا رحمة تستولي على مقتنيات مسنة أثناء صراعها مع كورونا

ماهي الخطوات المطلوبة لتجديد رخصة القيادة إلكترونيًا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدافع التسلية.. مراهقة تجبر كلبا على شرب الكحول.. والشرطة تلقي القبض عليها

بتصميم خيالي .. تسريب صور بي إم دبليو الفئة الثانية كوبيه 2022 bmw coupe

أيها أجمل؟ .. أبرز إطلالات نيللي كريم بالكاجوال وفساتين السهرة