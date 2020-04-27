يسرا ضيفة برنامج "أهل مصر" على سكاى نيوز.. غدا

تحل غدا النجمة يسرا ضيفة علي برنامج "أهل مصر" الذى يقدمه الإعلامي سمير عمر، علي قناة سكاى نيوز العربية.





ونشر عبر حسابه بموقع "انستجرام"، فيديو للإعلان عن الحلقة، معلقا عليه :" النجمة يسرا ضيفتي في الحلقة المقبلة من برنامج "أهل مصر" أدعوكم لمشاهدته الثلاثاء الثامنة بتوقيت القاهرة".





وتشارك النجمة يسرا بالسباق الرمضاني الحالي بمسلسل "خيانة عهد"، إلى جانب عدد من النجوم، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.





