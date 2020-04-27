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التفاصيل الكاملة لأزمة قطونيل .. الغضب الشعبي يقود الإعلان للحجب .. والشركة تعلن التزامها بوقف إذاعته.. والأعلى للإعلام يطالب بالرقابة المسبقة

الإثنين 27/أبريل/2020 - 01:30 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
مشاهد مثيرة توقف إعلان قطونيل .. والأعلى للإعلام يتصدى للإعلانات المخالفة 

قطونيل تخاطب المجلس بقرار وقف إعلانها بداية من اليوم 

استمرار رصد كافة الإعلانات والبرامج .. و متابعات يومية للأعمال المعروضة في رمضان 

حجب المادة الإعلامية أو 500 ألف جنيه غرامة للمخالفين

 المجلس ليس له سلطة في متابعة الأعمال قبل بثها 

دراسة إمكانية عدم بث الأعمال إلا بعد إجازتها من الرقابة على المصنفات الفنية 

مشهد مثير للجدل تسبب في وقف إعلان شركة قطونيل الذى يتم إذاعته خلال شهر رمضان المعظم 2020، ويواصل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رصد كافة الأعمال التي تعرض خلال الشهر الكريم لمواجهة كافة المخالفات ووقفها.

وأرسلت أمس شركة "قطونيل" خطابًا إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لتأكيد التزامها بوقف بث إعلانها المثير للجدل بداية من اليوم، وأكدت الشركة في خطابها إنه سيتم بث الإعلان عددًا من المرات، ثم تلتزم بوقف بثه نهائيًا بدءًا من اليوم الاثنين على شاشات الفضائيات. 

وتناقش لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال اجتماعها المقرر له غدًا اقتراح مخاطبة القنوات الفضائية لمنع إذاعة أي مصنف أو عمل سواء كان مسلسل، أو إعلان، أو برنامج، إلا بعد إجازته من الرقابة على المصنفات الفنية، وتجتمع اللجنة بحضور جمال شوقي رئيس اللجنة، و محمد العمري وكيل المجلس، وصالح الصالحي مقرر اللجنة، ومجدي لاشين رئيس لجنة الدراما، ونادية مبروك عضو المجلس، لمناقشة المقترح المقدم من محمد العمري وكيل المجلس، الذي ينص على مخاطبة القنوات الفضائية لمنع إذاعة أي مصنف أو عمل إلا بعد إجازته من الرقابة على المصنفات الفنية.

 وقال صالح الصالحي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ليس هو الجهة الوحيدة الذي يتابع الأعمال التي يتم بثها علي الفضائيات ويرصد المخالف منها، ولكن هناك أيضًا جهات أخري تتابع وترصد مثل الجهاز القومي للأمومة والطفولة، وجهاز حماية المستهلك، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وفي حالة قيامهم برصد أي مخالفة يتم إبلاغ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بها، وعلي الفور يقوم المجلس بالتحقيق في هذه المخالفات وفرض العقوبات وفقًا للأكواد والمعايير ولائحة الجزاءات. 

وحول سلطة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في فحص الأعمال قبل بثها أو إذاعتها على شاشات الفضائيات قال الصالحي لـ " صدي البلد " أن المجلس ليس له سلطة المتابعة السابقة علي الأعمال التليفزيونية بأنواعها سواء كانت الإعلانات، أو البرامج، أو حتي الأعمال الدرامية مثل المسلسلات، أو الإذاعة، أو الصحف والجرائد قبل بثها، ولكن سلطة المجلس تكمن في متابعة ما يتم بثه من هذه الأعمال حفاظًا علي حرية الرأي والتعبير، موضحًا  أن المجلس أكد على حرصه الدائم والمستمر على ضرورة احترام المشاهد وعدم بث أي مواد مسيئة أو خادشه تضر بالمجتمع.


من جانبه أكد مصدر مسؤول في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إنه فور الانتهاء من التحقيقات من خلال اللجان المختصة بالمجلس الأعلى سيتم إصدار قرار، مشيرًا إلى أن العقوبة المتوقعة وقف بث الإعلان على كافة القنوات لحين الانتهاء من حذف المشاهد المخالفة. 

وأكد المصدر، أن المجلس سيواجه أي تجاوزات باللوائح القانونية، موضحًا أن المجلس أيضًا سيناقش بعض المخالفات التليفزيونية التي تم رصدها في أول وثاني أيام رمضان، لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها منوهًا إلي أن جميع الأعمال يتم رصدها بشكل منتظم، بالإضافة إلي إعداد تقارير حولها. 

وأضاف المصدر، أن هناك بعض المخالفات التي تم رصدها في بعض الأعمال الدرامية وستتم مناقشتها في لجنة الدراما برئاسة مجدي لاشين، مشيرًا إلى أن هناك متابعة يومية لجميع المسلسلات والبرامج المذاعة خلال شهر رمضان الكريم ، وحول العقوبات المتوقعة قال المصدر أن العقوبات التي يفرضها المجلس قد تصل إلى حجب المادة الإعلامية أو الغرامة التي قد تصل إلى 500 ألف جنيه.

 يذكر: أن لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ستعقد اجتماعًا غدًا الثلاثاء لبحث آخر المستجدات في إعلان قطونيل، بالإضافة الي مناقشة كافة التقارير المتعلقة بالدراما الرمضانية ، كما ستحقق أيضًا في المخالفات، وسيعرض كل عضو باللجنة رأيه فيها، على أن تصدر اللجنة توصيتها بشأن التحقيقات إذا ثبت وجود مخالفات تستوجب العقوبة.
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