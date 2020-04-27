بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الإثنين 27 أبريل 2020، على ارتفاع مؤشر السوق العام 86ر66 نقطة ليبلغ مستوى 07ر4790 نقطة بنسبة صعود بلغت 42ر1 % .
وتم تداول اليوم الإثنين كمية أسهم بلغت 2ر132 مليون سهم تمت عبر 7412 صفقة نقدية بقيمة بلغت 2ر36 مليون دينار .
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 13ر40 نقطة ليبلغ مستوى 35ر4073 نقطة بنسبة صعود بلغت 99ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 7ر39 مليون سهم تمت عبر 1860 صفقة نقدية بقيمة 5ر2 مليون دينار .
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 26ر80 نقطة ليبلغ مستوى 59ر5154 نقطة بنسبة صعود بلغت 5ر1 % من خلال كمية أسهم بلغت 4ر92 مليون سهم تمت عبر 5552 صفقة بقيمة 7ر33 مليون دينار .