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محافظات

أمطار متوسطة تضرب أنحاء متفرقة من الإسكندرية

الإثنين 27/أبريل/2020 - 01:24 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
هطلت أمطار متوسطة بشكل مفاجئ، اليوم، الإثنين، على أحياء متفرقة من مدينة الإسكندرية، دون تأثير على حركة الملاحة البحرية أو المرور.

رغم الأمطار شهدت الشوارع سيولة مرورية، دون تأثير لهطول ال أمطار، فيما سادت حالة من البهجة على نفوس المارة وقائدي السيارات.

من جانبها رفعت شركة الصرف الصحي درجة الاستعداد تحسبا لتراكم المياه بالشوارع.

ومن جانبه، قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية ، إن ال أمطار لم تؤثر على حركة الملاحة البحرية بميناءي الإسكندرية والدخيلة.

كانت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قد أعلنت عن رفع درجة الاستعداد إلى القصوى بمختلف الأحياء ومحطات الرفع والمعالجة التابعة للصرف الصحي، لمواجهة أي آثار للأمطار .
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