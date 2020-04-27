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أخبار العالم

لأول مرة.. السعودية تتصدر قائمة الدول ذات أكبر إنفاق على السلاح في العالم

الإثنين 27/أبريل/2020 - 01:24 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول الخمس ذات أكبر إنفاق على الأسلحة في العالم خلال عام 2019. 

وبحسب تقرير نشره معهد توكهولم الدولي لأبحاث السلام، اليوم الإثنين، فقد ارتفع إجمالي الإنفاق العالمي على الأسلحة ارتفع خلال عام 2019 إلى 1.917 تريليون دولار.

وأوضح المعهد في تقريره السنوي، أن الإنفاق العسكري في 2019، نما بنسبة 3.6% مقارنة مع 2018، مسجلا أكبر نمو سنوي منذ عام 2010.

واستحوذت 5 بلدان على نسبة 62 بالمئة من إجمالي الإنفاق العسكري خلال 2019، وهي الولايات المتحدة والصين والهند وروسيا و المملكة العربية السعودية؛ وهي المرة الأولى التي ظهرت فيها دولتان آسيويتان بين أكبر ثلاثة منفقين عسكريين.

ويشكل الإنفاق العسكري المسجل في 2019، نحو 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويعادل حوالي 249 دولارا للفرد الواحد حول العالم، "هذا أعلى مستوى للإنفاق منذ الأزمة المالية العالمية لعام 2008، وربما يمثل ذروة الإنفاق"، بحسب التقرير.

ونما الإنفاق العسكري للولايات المتحدة بنسبة 5.3 % في 2019، إلى 732 مليار دولار، وشكل 38% من الإنفاق العسكري العالمي.

وأضاف التقرير: "في 2019، كانت الصين والهند على التوالي، ثاني وثالث أكبر منفقين عسكريين في العالم؛ بلغ الإنفاق العسكري الصيني 261 مليار دولار في 2019، بزيادة 5.1%".

في المقابل، نما الإنفاق العسكري للهند بنسبة 6.8 % إلى 71.1 مليار دولار؛ تبعتها روسيا رابعا بزيادة إنفاقها بنسبة 4.5% على أساس سنوي، إلى 65.1 مليار دولار.

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