رجالة البيت وعمر ودياب وفالنتينو والنهاية.. الـ 4 مسلسلات الأعلى بحثا على جوجل

تصدر مسلسل رجالة البيت الحلقة 3 تريند جوجل، وذلك بعد قرار أحمد فهمى وأكرم حسنى طرح ألبوم جديد.

مسلسل رجالة البيت الحلقة 3 شهد العديد من المشاهد التى يستعين فيها أكرم حسنى وأحمد فهمى ببعض الشخصيات الفنية مثل شخصية محمود عبد العزيز فى فيلم "الكيف" ليتحدث بنفس طريقة الشخصية.

بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل عمر ودياب المعروض على قناة on e، بقيام على ربيع ومصطفى خاطر بأول مهمة لهم في عملهم الجديد في الشركة، وهو توصيل 5مليون جنيه لاحد العملاء ولكن بعد أن يستلم عبد الله مشرف الفلوس يتوفي وهو يمضي على وصل الاستلاك ليضع الثنائي في ورطة جديدة، خاصة أن الرجل وضع الأموال قي الخزنة ولايجوز أن يخرجوها قبل إعلان الوراثة.