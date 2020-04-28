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برلمان

للتخلص من النفايات الطبية.. برلماني يطالب باستخدام المفارم بدلا من حرقها

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 12:58 ص
مفارم نفايات
مفارم نفايات
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أحمد أيمن
قال النائب عبدالحميد الشيخ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إنه يتم التخلص من النفايات الطبية سواء المستخدمة في مواجهة فيروس كورونا أو غيرها من المستلزمات الطبية عن طريق الحرق داخل محارق موزعة على عدة مناطق بالجمهورية، مطالبا بتغيير هذه الاستراتيجية والاعتماد على المفارم بدلا من المحارق في عملية التخلص من النفايات.

وأوضح الشيخ في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المحارق خطر على البيئة، حيث تسبب زيادة نسبة التلوث خاصة وأن هذه المحارق تتواجد في كثير من الأحيان داخل مجتمعات سكنية، ما يسبب خطورة على الصحة لا تقل عن خطورة النفايات نفسها، مؤكدا أن المفارم أكثر آمانا وأقل تكلفة في الصيانة.

كما طالب النائب بضرورة توفير صناديق مخصصة للنفايات الطبية بالشوارع للمواطنين كنظيرتها بالمستشفيات، والعمل على نقلها بصورة دورية للتخلص منها، بجانب توعية المواطنين بخطورة هذه النفايات وما تسببه من الإصابة بالأمراض والفيروسات.
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