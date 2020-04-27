إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا داخل مؤسسة بهية

قامت مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدى للسيدات بالمجان، بعمل مبادرة "إحمى عيلتِك... بهية في ضهرك"، وذلك تضامنا مع محاربات سرطان الثدي بسبب ضعف مناعتهن التى تسبب خطرا كبيرا عليهن من فيروس كورونا.







ولذلك قررت مستشفى بهية الحفاظ على سلامة محارباتها التى تتكفل بعلاجهن التى بلغ عددهن حاليا فوق الـ 12 آلاف محاربة تم علاجهن بالفعل أو مازلن يتلقون العلاج داخل مستشفى بهية ويعتبرون جزء من "عيلة بهية" التى وصلت أكثر من 127 ألف سيدة وأم أجرين الفحص المبكر داخل المستشفى.





حيث أخذت "بهية" عدة إجراءات تحت مبادرة #إحمي_عيلتِك ...بهية في ضهرك، ومن أهمها:

1. صرف وتوصيل أدوية العلاج الهرموني لمدة 3 أشهر بدلًا من شهر تحت إشراف ومتابعة طبية للحفاظ على صحة المحاربة وحمايتها من مخاطر النزول للشارع.





2. توفير كرتونة حماية لصالح محاربات بهية وأسرهن مكونة من كحول وكلور وصابون وماسكات ومناديل ورقية وقفازات يد وفيتامينات ونشرات توعية ويتم تسليمهن الكرتونة من خلال مندوب بهية.





3. توفير طاقم من الدكاترة يقوم بالرد على جميع الاستشارات الطبية للمحاربات من خلال الخط الساخن 16602 وذلك لحماية المحاربات والحفاظ على بقائهم في المنازل.







4. يقوم أطباء بهية بعمل Live Video كل أسبوع للتحدث للمحاربات وزيادة التوعية لديهم وحمايتهم من فيروس كورونا COVID19 وذلك من خلال مواقع التواصل الإجماعي.





5. متابعة من فريق العمل الطبى عموما لكل محاربة علي التليفون والطلب منها تأتى إلى المستشفى في الضرورة إذا احتاج الأمر.





6. توفير واستمرار جلسات الدعم النفسي للمحاربات من خلال تواصل فريق الدعم النفسي معهم على الإنترنت Online لمساعدتهم لتخطي هذة الفترة.





7.تتكفل بهية بتوصيل المحاربات من منزلهم إلى المستشفى والعكس لاستكمال بروتوكول العلاج الكيماوي الخاص بها في أمان، وتم ذلك بالتعاون بين شركة Avis budget Egypt ومؤسسة بهية

ويذكر أن جميع الإجراءات التى اتخذتها بهية لحماية محاربتها قام بها فريق العمل الشجاع لصالح عيلة بهية.





وعلى غرار تلك المبادرة قام عدد كبير من مشاهير الفن والغناء والمجتمع بالتضامن مع مبادرة #إحمي عيلتك على مواقع التواصل الاجتماعى، بتغير وإضافة هاشتاج المبادرة #إحمي عيلتِك إلى صورهم الشخصية.



