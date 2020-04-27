AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مفوضة البنية التحتية بالاتحاد الافريقي: جار تقييم التأثير الاقتصادي لكورونا

الإثنين 27/أبريل/2020 - 02:25 م
د. أماني أبو زيد
د. أماني أبو زيد
Advertisements
أمينة الدسوقي ومحمد وديع
عقدت الدكتورة أماني أبوزيد، مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الافريقي، إجتماعا مع ممثلي الدول الأفريقية لدى منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) عبر تقنية " فيديو كونفرانس "  لمناقشة تداعيات فيروس كورونا في القارة الافريقية وخاصة  مجال النقل الجوي و كذلك مناقشة الإجراءات العاجلة لدعم قطاع الطيران المدني و اللازمة لتعافيه و توحيد المواقف الافريقية في هذا الاطار .

وأكدت الدكتورة أماني أبو زيد بأنه  تم التطرق للإجراءات العاجلة لامداد الدول الافريقية بالمستلزمات و الأجهزة الطبية و المواد الغذائية و كذلك لتسهيل نقل البعثات الطبية و  الإنسانية  بالتنسيق مع  " المركز الافريقي لمكافحة الامراض والوقاية منها - Africa CDC " وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية .

وأضافت مفوضة الاتحاد الأفريقي أنه تم التأكيد خلال الاجتماع علي التنفيذ الفعال للاستراتيجية القارية بشأن احتواء تداعيات  فيروس كورونا والتي  تمت الموافقة عليها من قبل القمة الاستثنائية لرؤساء دول الاتحاد الأفريقي والتي عقدت في  3 أبريل الجاري.

وأكدت الدكتورة أماني أبو زيد على أن مفوضية الاتحاد الأفريقي تعمل مع  منظمة الطيران المدني الدولي  وغيرها  من المنظمات الاقليمية والدولية المعنية بهدف تنسيق العمل و جذب الدعم الفني و المالي للإجراءات العاجلة الواجب اتخاذها في أفريقيا .

وقالت مفوضة الطاقة والبنية التحتية في الاتحاد أنه و بالتعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدني جار العمل على تقييم دقيق التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا علي  على صناعة النقل الجوي خاصة في القارة الافريقية وفقا للمتغيرات العالمية و التطورات في القارة .

ومن جانبهم  أعرب ممثلو الدول الافريقية عن التزامهم بدعم مفوضية الاتحاد الأفريقي والجهات المعنية  في النقل الجوي الأفريقي في الجهود الجارية لتنفيذ الاستراتيجية القارية بشأن COVID-19 , كما اتفق السفراء على العمل مع مفوضية الاتحاد الأفريقي لإتخاذ  جميع الإجراءات اللازمة لاحتواء فيروس كورونا  فضلا عن اعتماد خطة لانعاش صناعة النقل الجوي في أفريقيا من خلال العمل بشكل وثيق مع المكاتب الإقليمية للايكاو ، وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين في النقل الجوي مثل  (أفكاك ، أفرا ، IATA AFRICA ، ACI AFRICA ، CANSO AFRICA ، ASCECNA AND ، interalia) والدول الأعضاء ، لضمان تنفيذ المتطلبات اللازمة لإبقاء المجال الجوي والمطارات مفتوحة لرحلات البضائع  والمساعدات الإنسانية.

وأوضحت الدكتورة أماني أبو زيد أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع  علي العمل سويا من أجل وضع تدابير الإغاثة اللازمة لمساعدة صناعة النقل الجوي على التعافي من التأثير السلبي لوباء كورونا.


وتم خلال الاجتماع  تبادل  وجهات النظر حول تدابير التعافي المحتملة لدعم صناعة النقل الجوي ، حيث شددت الدكتورة أماني أبو زيد في هذا الاطار علي ضرورة مراعاة الدول الافريقية في عملية التعافي بعد COVID-19 حيث أنها تعتمد بشكل كبير على النقل الجوي لتطوير قطاعيها التجاري والسياحي. 

وأعرب السفراء عن تقديرهم لمبادرة مفوضية الاتحاد الأفريقي معربين عن استعدادهم للعب دور رائد في هذا الشأن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسي: إنشاء صندوق لتوفير الموارد اللازمة لدعم جهود مكافحة كورونا في أفريقيا

السيسي يتقدم بمبادرة لدول مجموعة العشرين لدراسة تخفيف أعباء الديون المستحقة على الدول الأفريقية

شكري يشارك في مؤتمر وزاري مصغر عبر "الفيديو كونفرانس"

ترشيحاتنا

4 عملات كبرى تسقط أمام الجنيه.. أسعار الصرف في البنوك اليوم الاثنين 27-4-2020

الخيانة أم الإدمان.. تعليق مثير من سهير رمزي عن انفصالها من فاروق الفيشاوي

سعر غير متوقع لحقيبة ياسمين صبرى فى برنامج رامز جلال .. صور

المحترف المصري عبد الغني: أعتز بلقب شبيه صلاح.. وأتمنى الوصول لمستواه

روح الفانلة الحمراء.. حمودي يحن للأهلي

الداخلية: ضبط 654 قضية تموينية وغلق 125 محلا ومطعما خلال 24 ساعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدافع التسلية.. مراهقة تجبر كلبا على شرب الكحول.. والشرطة تلقي القبض عليها

بتصميم خيالي .. تسريب صور بي إم دبليو الفئة الثانية كوبيه 2022 bmw coupe

أيها أجمل؟ .. أبرز إطلالات نيللي كريم بالكاجوال وفساتين السهرة