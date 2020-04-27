مفوضة البنية التحتية بالاتحاد الافريقي: جار تقييم التأثير الاقتصادي لكورونا

عقدت الدكتورة أماني أبوزيد، مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الافريقي، إجتماعا مع ممثلي الدول الأفريقية لدى منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) عبر تقنية " فيديو كونفرانس " لمناقشة تداعيات فيروس كورونا في القارة الافريقية وخاصة مجال النقل الجوي و كذلك مناقشة الإجراءات العاجلة لدعم قطاع الطيران المدني و اللازمة لتعافيه و توحيد المواقف الافريقية في هذا الاطار .





وأكدت الدكتورة أماني أبو زيد بأنه تم التطرق للإجراءات العاجلة لامداد الدول الافريقية بالمستلزمات و الأجهزة الطبية و المواد الغذائية و كذلك لتسهيل نقل البعثات الطبية و الإنسانية بالتنسيق مع " المركز الافريقي لمكافحة الامراض والوقاية منها - Africa CDC " وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية .





وأضافت مفوضة الاتحاد الأفريقي أنه تم التأكيد خلال الاجتماع علي التنفيذ الفعال للاستراتيجية القارية بشأن احتواء تداعيات فيروس كورونا والتي تمت الموافقة عليها من قبل القمة الاستثنائية لرؤساء دول الاتحاد الأفريقي والتي عقدت في 3 أبريل الجاري.





وأكدت الدكتورة أماني أبو زيد على أن مفوضية الاتحاد الأفريقي تعمل مع منظمة الطيران المدني الدولي وغيرها من المنظمات الاقليمية والدولية المعنية بهدف تنسيق العمل و جذب الدعم الفني و المالي للإجراءات العاجلة الواجب اتخاذها في أفريقيا .





وقالت مفوضة الطاقة والبنية التحتية في الاتحاد أنه و بالتعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدني جار العمل على تقييم دقيق التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا علي على صناعة النقل الجوي خاصة في القارة الافريقية وفقا للمتغيرات العالمية و التطورات في القارة .





ومن جانبهم أعرب ممثلو الدول الافريقية عن التزامهم بدعم مفوضية الاتحاد الأفريقي والجهات المعنية في النقل الجوي الأفريقي في الجهود الجارية لتنفيذ الاستراتيجية القارية بشأن COVID-19 , كما اتفق السفراء على العمل مع مفوضية الاتحاد الأفريقي لإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاحتواء فيروس كورونا فضلا عن اعتماد خطة لانعاش صناعة النقل الجوي في أفريقيا من خلال العمل بشكل وثيق مع المكاتب الإقليمية للايكاو ، وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين في النقل الجوي مثل (أفكاك ، أفرا ، IATA AFRICA ، ACI AFRICA ، CANSO AFRICA ، ASCECNA AND ، interalia) والدول الأعضاء ، لضمان تنفيذ المتطلبات اللازمة لإبقاء المجال الجوي والمطارات مفتوحة لرحلات البضائع والمساعدات الإنسانية.





وأوضحت الدكتورة أماني أبو زيد أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع علي العمل سويا من أجل وضع تدابير الإغاثة اللازمة لمساعدة صناعة النقل الجوي على التعافي من التأثير السلبي لوباء كورونا.









وتم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول تدابير التعافي المحتملة لدعم صناعة النقل الجوي ، حيث شددت الدكتورة أماني أبو زيد في هذا الاطار علي ضرورة مراعاة الدول الافريقية في عملية التعافي بعد COVID-19 حيث أنها تعتمد بشكل كبير على النقل الجوي لتطوير قطاعيها التجاري والسياحي.



