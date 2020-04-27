حجر دمياط: جميع حالات الإصابة بفيروس كورونا مستقرة صحيا

وأوضح ابراهيم ، ان جميع المستشفيات بدمياط قادرة على استيعاب حالات العزل الصحى لمصابي كورونا حيث تم نقل جميع العيادات الخارجية بالمستشفيات وتعبر جميع المستشفيات جاهزة كمستشفيات عزل الا ان الوزارة خصصت مستشفات دمياط التخصصي ودمياط العام كمستشفيات عزل.





وأشار الى مديرية الصحة بدمياط تسير وفق خطة وزارة الصحة بشان تحويل حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد الى مستشفيات الحجر الصحى على مستوى الجمهورية وحتى الان مستشفي التخصصي بدمياط لم تستقبل اى حالات اصابة بكورونا وتحتاج الى رعاية طبية واجهزة تنفس صناعى.



