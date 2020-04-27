حجر دمياط: جميع حالات الإصابة بفيروس كورونا مستقرة صحيا

صرح الدكتور ايهاب محمود ابراهيم ،المشرف العام على الحجر الصحى بدمياط،"لصدى البلد" ، ان جميع حالات الاصابة بفيروس كورونا بدمياط مستقرة صحيا داخل جميع مستشفيات العزل التى تم تخصيصها كحجر صحى بدمياط ومنها مركز التدريب المدنى والمدينة الشبابية والمدرسة الاعدادية بشارع 107 براس البر.
وأوضح ابراهيم ، ان جميع المستشفيات بدمياط قادرة على استيعاب حالات العزل الصحى لمصابي كورونا حيث تم نقل جميع العيادات الخارجية بالمستشفيات وتعبر جميع المستشفيات جاهزة كمستشفيات عزل الا ان الوزارة خصصت مستشفات دمياط التخصصي ودمياط العام كمستشفيات عزل.
وأشار الى مديرية الصحة بدمياط تسير وفق خطة وزارة الصحة بشان تحويل حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد الى مستشفيات الحجر الصحى على مستوى الجمهورية وحتى الان مستشفي التخصصي بدمياط لم تستقبل اى حالات اصابة بكورونا وتحتاج الى رعاية طبية واجهزة تنفس صناعى.
وأضاف ، ان جميع حالات الاصابة بكورونا بدمياط من القادمين من الخارج نتيجتهم سلبية ولكنهم سيلتزمون العزل لمدة 15 يوما للاطمئنان عليهم في اطار اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا.