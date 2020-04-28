نائب: الموازنة العامة 2020-2021 وقوانين الانتخابات على أولويات البرلمان

قال النائب حسين خاطر، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان أن مجلس النواب سيضع على أولوياته خلال جلساته المقبلة مناقشة الموازنة العامة للعام المالى 2020 -2021.

وأكد خاطر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن قوانين الانتخابات سيكون لها أيضا أولوية أمام البرلمان لمناقشتها خلال الفترة المقبلة، باعتبارها من الاستحقاقات الدستورية.

ورفع الدكتور على عبد العال، الجلسة العامة للبرلمان، يوم الأربعاء الماضى، التى استمرت أكثر من ٦ ساعات متواصلة، على أن يعاود عقد جلساته العامة ٣ مايو المقبل.

ووافق المجلس خلال جلسته على ٩ مشروعات قوانين بشكل نهائى، ومشروعى قانون فى مجموعهما.

وضمت قائمة الـ ٩ قوانين، مشروع قانون مقدم من الحكومة ببعض الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، ومشروع قانون بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءًا من 1/4/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.