108 ملايين جنيه لرصف وتطوير 20 شارعا و34 طريقا في بني سويف

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الموقف التنفيذي لمشروعات خطة الرصف ورفع وكفاءة الطرق والشوارع.







رافقه كل من اللواء هشام شادي السكرتير العام، والمهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل، والعقيد مدحت قرني وكيل المرور، الأستاذ على يوسف نائب رئيس المدينة وعدد من التنفيذيين.







يأتي ذلك في إطار البرنامج الميداني الذي وضعه المحافظ لمتابعة سير المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها.





وتفقد المحافظ سير العمل في مشروع تطوير ورفع كفاءة وتوسعة شارع سليمان متولي بداية من شارع إسلام حتى مزلقان الشلال، وستصل أقل زيادة من جانب من الطريق إلى 6 أمتار ليصل أقل عرض للطريق إلى 30 متر.





وأشار محافظ بني سويف إلى أهمية المشروع الحيوية، خاصة وأن الطريق بعد تطويره سيصبح محورا تنمويا مهما، فهو يصل بين الكوبري العلوى القديم على النيل ومحور عدلي منصور، والذي بدوره يصل بين الغرب والشرق مرورا بالمناطق الصناعية بشرق النيل وصولا لطريق الزعفرانة بني سويف، بجانب أن الطريق يقع معظمه على كورنيش النيل.





استعرض المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق الأعمال الجارية من عمل حوائط ساندة لزوم التوسعة بطول مسافة التطوير والتوسعة 2 كم، وكذا في المسافة بين نهاية الزهور وحتى المزلقان، وتم عمل طبقات الردم والأساس اللازم لأعمال التوسعة، تمهيدا للبدء في أعمال الرصف في غضونى 10 أيام.





وناقش المحافظ الأعمال الجارية بالكوبري الذي تم إزالته عند تقاطع طريق سليمان متولي وشارع مستشفى الصدر، حيث تم عمل تعظيم بعرض الطريق بالكامل، وذلك ليتماشى مع أعمال التوسعة التي تمت على هذا الطريق من الجانبين، مشددا على العمل بوتيرة أسرع ، ونهو الأعمال قبل التوقيتات المحددة ضمن خطة الصرف.







وناقش المحافظ مع مدير عام الطرق مشروعات الخطة الاستثمارية الخاصة بالطرق بتكلفة 108 ملايين جنيه، والتي تتضمن 20 شارعا بالمدن، و34 طريقا.







حيث أوضح مدير عام الطرق أنه تم إنجاز 90% من الخطة بأطوال تصل لـ 55 كم، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من رفع كفاءة وتطوير 8 شوارع بمنطقة مقبل بمدينة بني سويف والذي كان يمثل مطلبا حيويا، حيث أعاد المشروع للمنطقة حيوتها وأدى إلى الانسيابية المرورية.





وخلال جولته استوقفه عدد من المواطنين، حيث استمع المحافظ لمطالبهم في بعض القطاعات الخدمية، وبعض المطالب التي أمر المحافظ بسرعة بحثها وتلبيتها في إطار القانون، مشددا على رئيس الوحدة المحلية بالمتابعة الميدانية للالتزام المحال التجارية بإجراءات خطة الدولة الشاملة في مجابهة فيروس كورونا المستجد.