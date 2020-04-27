رضا البلتاجي يطالب خبراء التحكيم فى الفضائيات ضرورة الوقوف إلى جانب قضاة الملاعب

وقال رضا البلتاجي فى تصريحات تليفزيونية: الاستوديوهات التحليلية تصب التركيز لفترة طويلة خلال مباريات الدورى المحلى على الأخطاء التحكيمية فيما يتم التطرق إلى الفنيات الخاصة باللقاء لفترة بسيطة.









وأضاف: يتعين على المحللين من خبراء التحكيم السابقين لدى تواجدهم فى الاستوديوهات التحليلية مساعدة قضاة الملاعب الذين يديرون المباريات والتعريف بالأخطاء إذا ما تواجدت فى إطار التحذير والتنبيه من أجل تحقيق الاستفادة جراء ذلك.









كانت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني مسؤولى أندية الدورى الممتاز ضرورة تقديم تعهد كتابي من اجل استكمال المسابقة المحلية خلال شهر يونيو المقبل.









قال مصدر مطلع داخل الجبلاية أن مسؤولى الاتحاد جرت مشاورات مع الأندية من أجل تقديم تعهد كتابي بشأن تعقيم الملاعب واتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا داخل البلاد من أجل استئناف بطولة الدورى الممتاز.









لفت الى ان التعهد الكتابي يشمل تعقيم الملاعب المنتظر أن تستضيف مباريات الدورى المحلى فى القاهرة للحفاظ على سلامة اللاعبين وعناصر المنظومة الرياضية.









وتتجه النية لدى الاتحاد المصري لكرة القدم بعودة مسابقة الدوري بعد عيد الفطر المبارك من خلال إستئناف التدريبات لكل الأندية لمدة شهر قبل استكمال باقي مسابقة بطولة الدوري.









وظهرت بعض التسريبات في الساعات الماضية حول إستئناف بطولة الدوري خلال شهر يونيو المقبل بعد فترة طويلة من التأجيل بسبب فيرس كورونا. ولم يعلن الاتحاد المصري عن موقفه بشكل نهائي حتى الآن وفضل الانتظار لحين وصول تأكيدات لديه من جانب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.









ومن المقرر أن يجرى تواصل بين مسؤولى اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني مع وزارة الشباب والرياضة للتعرف على رؤية مجلس الوزراء ووزارة الصحة حول إمكانية استئناف بطولة الدورى الممتاز خلال الفترة القادمة.









يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن مد تعليق النشاط الرياضى حتى منتصف شهر مايو المقبل للحد من انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.