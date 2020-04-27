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أخبار العالم

الصحة الكويتية: 213 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي 3288 وتسجيل حالتي وفاة

الإثنين 27/أبريل/2020 - 02:23 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الاثنين، تسجيل 213 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لترتفع الإصابات المسجلة إلى 3288، فيما تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند - في المؤتمر الصحفي اليومي - إن حالة الوفاة الأولى لمواطن كويتي (53 سنة)، كان يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة منذ 30 يوما، والأخرى لمقيم من الجنسية الهندية (54 سنة)، وكان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية منذ 17 يوما.
وأضاف السند أن الحالات المصابة المرتبطة بالسفر بلغ عددها 31 حالة، بواقع (24 حالة لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر للممكلة المتحدة)، و(4 حالات لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر لألمانيا)، و(وحالة لمواطن كويتي مرتبطة بالسفر لقطر)، و(حالة لمواطن كويتي مرتبطة بالسفر لأمريكا)، و(حالة لمواطن كويتي مرتبطة بالسفر للسعودية)، وجميع الحالات السابقة قدمت ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة.
وأشار إلى أن الحالات المخالطة لحالات تأكدت إصابتها بالفيروس بلغ عددها 177 حالة، أما فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، قائلا إن المجموع الكلي للحالات التي تتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة بلغ 64 حالة، منها 30 حالة حرجة و34 حالة مستقرة.
وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تهدف لاحتواء انتشار مرض الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض.

أ
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