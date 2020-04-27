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أخبار العالم

وفاة الممرض الفلبيني الذي أنقذ حياة رئيس الوزراء البريطاني من كورونا

الإثنين 27/أبريل/2020 - 02:24 م
الممرض الفلبيني
الممرض الفلبيني
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على صالح
توفي الممرضة الذي قاتل فيروس كورونا من أجل انقاذ حياة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في العناية المركزة بمستشفى سانت توماس في لندن.

وعولج ممرض دار الرعاية لارني زونيجا، البالغ من العمر 54 عاما، في العناية المركزة بمستشفى سانت توماس في لندن في نفس الوقت الذي تم فيه علاج رئيس الوزراء.

وكان الممرض ذا الأصل الفلبيني، كان يعمل في بريطانيا لمدة 12 عامًا ولم ير عائلته لمدة خمس سنوات.

وحصل الممرض الفلبيني على الجنسية البريطانية في فبراير وكان يأمل في إحضار زوجته إديث إلى بريطانيا في يونيو.

ونشرت ابنته موتيا تحية عبر الإنترنت قائلة: "لا يمكنني التوقف عن البكاء. إنه أمر مؤلم للغاية لا اتحمله.
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