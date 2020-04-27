للاطمئنان.. رئيس الوزراء يتفقد أعمال التطوير بمثلث ماسبيرو ومحور عرابي

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، بتفقد اعمال تطوير مثلث "ماسبيرو"، ورافقه وزير السياحة والآثار، والتنمية المحلية، والاسكان والمرافق والمجمعات العمرانية ومحافظ القاهرة.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، مجموعة من المشروعات القومية التي يتم انشائها في تلك الفترة، ومنها محور الطوارئ سابقًا، الذي تم تسميته بـ"محور الفريق إبراهيم العرابي"، وتحول من منطقة عشوائية إلى محور مروري مهم بجواره وحدات سكنية بديلة لأهالي العشوائيات.





وتأتي تلك الجولة التفقدية ضمن جولات رئيس الوزراء للمشروعات القومية، للتأكد من اتباع تعليمات الإجراءات الاحترازية من أجل سلامة العاملين والاطمئنان على خطط تنفيذ المشروعات.





وأعلن رئيس الوزراء ، أن الفترة الماضية شهدت التركيز على تداعيات فيروس كورونا، وكنا نوجه دومًا رسالة، بأن الحكومة تعمل بالتوازي على محور الإقتصاد المصري، للحفاظ على المُكتسبات الكبيرة التي تحققت خلال السنوات الماضية، فيما يخص الإصلاحات الإقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية، والتي حققت نجاحات كبيرة أشاد بها العالم كله، بما يمكننا من الوقوف على أرض صلبة في مواجهة التداعيات السلبية الكبيرة المصاحبة لفيروس كورونا، والتي أثرت سلبًا على كل اقتصاديات العالم.





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وأوضح مدبولي، أنه بعد انتهاء برنامج الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، في يونيو الماضي، استقر يقين المجموعة الوزارية الاقتصادية على أهمية البناء على المكتسبات الكبيرة التي تحققت في قطاعات الإقتصاد المختلفة، لافتًا إلى أن ذلك دعا الحكومة إلى بدء نقاشات بشأن برنامج آخر، مع صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومؤسسات مالية دولية أخرى، هدفه أن تقوم هذه الجهات بالإستمرار في تقديم الدعم لمصر في تحقيق ذات برامج الإصلاح الهيكلي، وفي بداية هذا العام تقدمت الحكومة بطلب برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، يتضمن جانب دعم فني فقط، ولكن بعد مرحلة تداعيات فيروس كورونا، ظهر الإحتياج لأن يكون هناك دعم مالي أيضًا إلى جانب الدعم الفني.