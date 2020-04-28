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برلمان

اقتصادية النواب تناقش مشروع قانون بتعديل أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 05:03 ص
سوق الأوراق المالية
سوق الأوراق المالية
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ماجدة بدوى
تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة أحمد سمير أربعة اجتماعات اليوم الثلاثاء، وتستكمل خلال اجتماعها الأول، والثانى، نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقانون الصادر بة رقم 92 لسنة 2000.

يأتى ذلك فى ضوء ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على هذا المشروع بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وتستعرض اللجنة خلال اجتماعها الثالث الواحدة ظهرًا مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020/ 2021 الخاصة بكل من الهيئة العامة للرقابة المالية ، ومعهد الخدمات المالية ، والصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع.

وتستكمل اللجنة فى اجتماعها الرابع الساعة الثانية ظهرًا استمرار نظر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020/ 2021 الخاصة بكل من الهيئة العامة للرقابة المالية ، ومعهد الخدمات المالية ، والصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع.
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