داعيا لوقف البرنامج ..مدير الصحة النفسية بالعباسية لـ صدى البلد: "رامز مجنون رسمي" خطر على المجتمع المصري

قال الدكتور مصطفى شحاتة مدير مجلس الإدارة، ومدير مستشفى العباسية للصحة النفسية، ان الأضرار النفسية التي يتنتجها برنامج رامز مجنون رسمي، خطيرة جدا ولها اثرها السلبي على المجتمع بشكل كبير.





واكد شحاته في تصريحات لصدي البلد، ان البرنامج يحمل كثيرا من مشاهد العنف والتعذيب و السخرية، والاستهانة بالأشخاص والتلذذ بافتعال الآلام بهم.





وأوضح مدير مستشفى العباسية، ان اسم البرنامج رامز مجنون رسمي، يسئ للمرض النفسي، و للمرضي النفسيين، ويزيد من وصمه المرض النفسي لهم، والذي تسعي الدولة جاهده في تغيرها.





واضاف، ان الأطفال عند مشاهدتهم لبرنامج رامز مجنون نفسي، يسهل عليهم تنفيذ ذلك، و له تأثير سلبي علي سلوكياتهم، وينساقوا بسهوله وراء تصرفات الأشخاص، مشيرا إلى أن، مقدمي تلك البرامج مصابون بأعراض نفسيه، كالنرجسيه والساديه والتنمر، مما بؤدي الي انتشار تلك الأعراض علي المجتمع كله.





وكانت مستشفى العباسية للصحة النفسية، اصدرت بيانا، بشأن ما يحدث ببرنامج، الممثل رامز جلال رامز مجنون رسمی، المذاع يوميا على إحدى القنوات الفضائية الخاصة.

وجاء بالبيان أن البرنامج يحمل كثيرا من العنف والتعذيب والسخرية والاستهانة بالضيوف، والتلذذ بالآلام التي يسببها للآخرين، وممارسة التنمر عليهم، وسط ضحكات مقدم البرنامج، وبما يتنافى مع أدمية الإنسان والإنسانية، التي يجب أن يتعامل الناس بها، مع بعضهم، مما يعد استهانة بالقيم الإنسانية، وخطورة شديدة من نشر تلك السلوكيات المرضية، وما تتضمنه من التلذذ بتعذيب الأخرين والحط من كرامتهم الإنسانية، وهذا ما نراه يمثل خطرا وشيكا وتهديدا على الصحة النفسية للمواطن المصري.



