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رياضة

على طريقة الأهلي .. ناد مغربي يجهز لشكوي الزمالك أمام الفيفا

الإثنين 27/أبريل/2020 - 02:58 م
مرتضى منصور رئيس
مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك
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عمرو الحلوانى


طالب نادي الدفاع الحسن الجديدى، الزمالك بدفع نسبته فى إعارة حميد أحداد لاعب الفريق الأول لكرة القدم إلى الرجاء المغربي خلال الميركاتو الصيفي الماضي .

وقالت صحيفة " الصباح " المغربية أن إدارة الدفاع الجديدي تجهز شكوى رسمية لتقديمها للاتحاد الدولى " فيفا " ضد الزمالك بسبب عدم الإلتزام ببنود التعاقد فى صفقة حميد أحداد .

كان الزمالك ضم حميد أحداد قادما من الدفاع الجديدي خلال صيف 2018 ، وشارك اللاعب مع الزمالك فى موسم كروي واحد قبل ان يقرر الأبيض إعارته إلى الرجاء المغربي فى الصيف الماضي .

وأضافت الصحيفة أن الدفاع الجديدي طالب الزمالك برد 20 فى المائة من نسبة إعارة إلى الرجاء المغربي وذلك وفقا لبنود التعاقد بين الزمالك والفريق المغربي " الدفاع " .

يذكر أن الدفاع الجديدي أعلن اعتزموا على تقديم شكوى ضد الأهلي أيضا بسبب إعارته لوليد أزارو إلى الاتفاق السعودي دون حصوله على نسبة 20 فى المائة .

 

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