على طريقة الأهلي .. ناد مغربي يجهز لشكوي الزمالك أمام الفيفا



طالب نادي الدفاع الحسن الجديدى، الزمالك بدفع نسبته فى إعارة حميد أحداد لاعب الفريق الأول لكرة القدم إلى الرجاء المغربي خلال الميركاتو الصيفي الماضي .



وقالت صحيفة " الصباح " المغربية أن إدارة الدفاع الجديدي تجهز شكوى رسمية لتقديمها للاتحاد الدولى " فيفا " ضد الزمالك بسبب عدم الإلتزام ببنود التعاقد فى صفقة حميد أحداد .



كان الزمالك ضم حميد أحداد قادما من الدفاع الجديدي خلال صيف 2018 ، وشارك اللاعب مع الزمالك فى موسم كروي واحد قبل ان يقرر الأبيض إعارته إلى الرجاء المغربي فى الصيف الماضي .



وأضافت الصحيفة أن الدفاع الجديدي طالب الزمالك برد 20 فى المائة من نسبة إعارة إلى الرجاء المغربي وذلك وفقا لبنود التعاقد بين الزمالك والفريق المغربي " الدفاع " .



يذكر أن الدفاع الجديدي أعلن اعتزموا على تقديم شكوى ضد الأهلي أيضا بسبب إعارته لوليد أزارو إلى الاتفاق السعودي دون حصوله على نسبة 20 فى المائة .