رئيس قسم الصدر بقصر العيني يكشف حقيقة تأثير الصيام على المناعة

كشف الدكتور أيمن السيد سالم، رئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة، حقيقة تأثير الصوم على مناعة الجسم من عدمه، مشيرا إلى أن الجهاز المناعي إذا كان قويا، فإن الصيام لن يزيده قوة أو يضعفه، ولكن كلما كانت الخلايا عطشة فإن أداءها يقل.









وأكد الدكتور أيمن سالم، ضرورة تناول غذاء صحي لتحسين أداء الجهاز المناعي للجسم، فضلا عن أخذ قسط كاف من الراحة، وعدم التوتر والقلق، مشددا على أن الصيام لا يحدث أي اختلال مناعي، موضحا أن الصيام لا يؤثر على الصحة العامة للإنسان، إلا إذا كان هناك مرض فيجب مراجعة الطبيب المعالج.









ونصح الدكتور أيمن سالم، مرضى الربو بالمداومة على العلاج الدوائي والبخاخات ويجب ذلك من قبل شهر رمضان بفترة كبيرة، موضحا أن الجهاز التنفسي لمرضى الربو يتأثر بالصيام، خاصة إذا كان الصوم لفترة طويلة، وقد يحتمل الشخص العادي صيام يوم أو يومين ولكنه سيشعر بالتأثير التراكمي للصيام وهو يتمثل في شكل إرهاق وتعب، وعدم القدرة على القيام بمجهود.









ولفت أستاذ الصدر بقصر العيني، إلى أن الصيام يؤثر على مريض حساسية الصدر حيث يُحرم من المياه لفترة طويلة وبالتالي تتعرض أجهزته للجفاف، وكذلك الأغشية المخاطية المبطنة للجهاز التنفسي حيث تتأثر بالجفاف وتستفز الأعصاب الموجودة بها.







