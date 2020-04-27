AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

رئيس قسم الصدر بقصر العيني يكشف حقيقة تأثير الصيام على المناعة

الإثنين 27/أبريل/2020 - 04:21 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
كشف الدكتور أيمن السيد سالم، رئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة، حقيقة تأثير الصوم على مناعة الجسم من عدمه، مشيرا إلى أن الجهاز المناعي إذا كان قويا، فإن الصيام لن يزيده قوة أو يضعفه، ولكن كلما كانت الخلايا عطشة فإن أداءها يقل.


وأكد الدكتور أيمن سالم، ضرورة تناول غذاء صحي لتحسين أداء الجهاز المناعي للجسم، فضلا عن أخذ قسط كاف من الراحة، وعدم التوتر والقلق، مشددا على أن الصيام لا يحدث أي اختلال مناعي، موضحا أن الصيام لا يؤثر على الصحة العامة للإنسان، إلا إذا كان هناك مرض فيجب مراجعة الطبيب المعالج.


ونصح الدكتور أيمن سالم، مرضى الربو بالمداومة على العلاج الدوائي والبخاخات ويجب ذلك من قبل شهر رمضان بفترة كبيرة، موضحا أن الجهاز التنفسي لمرضى الربو يتأثر بالصيام، خاصة إذا كان الصوم لفترة طويلة، وقد يحتمل الشخص العادي صيام يوم أو يومين ولكنه سيشعر بالتأثير التراكمي للصيام وهو يتمثل في شكل إرهاق وتعب، وعدم القدرة على القيام بمجهود.


ولفت أستاذ الصدر بقصر العيني، إلى أن الصيام يؤثر على مريض حساسية الصدر حيث يُحرم من المياه لفترة طويلة وبالتالي تتعرض أجهزته للجفاف، وكذلك الأغشية المخاطية المبطنة للجهاز التنفسي حيث تتأثر بالجفاف وتستفز الأعصاب الموجودة بها.


وأضاف الدكتور أيمن سالم، أن هناك بعض الحالات الخفيفة المصابة بحساسية الصدر يمكنها تحمل شدة الصيام لفترات مختلفة، أما الحالات المتوسطة وخاصة الشديدة قد يحدث لها تدهور في حالتها الصحية ويجب الالتزام بالعلاج الدوائي والبخاخات، وإذا لزم الأمر يجوز له الإفطار حتى لا يعرض نفسه للخطر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نصائح لمرضى الربو عند هطول الأمطار.. احذروها

هل الكمامة تمنع عدوى فيروس كورونا ؟ أستاذ صدرية يجيب

مش أنفلونزا.. انتبه أعراض تؤكد إصابتك بـ كورونا

بشرى سارة.. المتعافون من الإصابة بفيروس كورونا في أمان

في زمن كورونا.. نصائح لصيام مرضى الحساسية

في ظل تفشي كورونا.. نصائح لمرضى الصدر قبل صيام رمضان

ترشيحاتنا

سعر غير متوقع لحقيبة ياسمين صبرى فى برنامج رامز جلال .. صور

أخبار رامز جلال.. ملاحظات واضحة على فبركة رامز مجنون رسمي

لماذا السفن الحل الأنسب لعودة المصريين العالقين بدول الخليج؟.. البرلمان يجيب

mbc : حلقات برنامج رامز مجنون رسمي تذاع بعد الاتفاق مع الضيوف

جددي سفرتك في رمضان.. طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش

لا يعرفها كثيرون.. 9 مستحبات للصوم داوم عليها رسول الله طوال شهر رمضان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج حب الشباب .. 5 طرق تقضي عليه في شهر

رولزرويس تطرح جوست 2021 rolls royce ghost بالتعاون مع bmw.. صور

نتائج فحوصاتها إيجابية بدون أعراض.. حالة محيرة لعارضة أزياء مصابة بـ كورونا